İkiz çocuklardan birinin babası çıkmıştı! Esra Erol’daki Veysel Yurulmaz'ı kim öldürdü? Caner o evden aktardı: Kötü koku var

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programında şoke eden gelişmeler yaşandı. Aylar önce Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz tarafından aldatıldığını söyleyerek yardım istemişti ve DNA testinde ikiz çocuklardan yalnızca birinin babasının Veysel olduğu belirlenmişti. Programın sonunda çift boşanırken Esra Erol, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı. Peki Veysel'i kim öldürdü? İşte bugün yaşananlar...
Veysel Yurulmaz, 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelmiş ve bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenilmişti.
DNA TESTİ İSTEMİŞTİ
Betül, 11 yıllık hayat arkadaşı ve Özge'nin ikiz bebekleri olduğunu TikTok'ta gördüğünü anlatmıştı. Kavgalar, itiraflar, şüpheler derken Veysel, ikiz bebeklerinin annesi Özge'den DNA testi istemişti.
YÜZ MİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU!
Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı.