İkiz çocuklardan birinin babası çıkmıştı! Esra Erol’daki Veysel Yurulmaz'ı kim öldürdü? Caner o evden aktardı: Kötü koku var

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programında şoke eden gelişmeler yaşandı. Aylar önce Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz tarafından aldatıldığını söyleyerek yardım istemişti ve DNA testinde ikiz çocuklardan yalnızca birinin babasının Veysel olduğu belirlenmişti. Programın sonunda çift boşanırken Esra Erol, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı. Peki Veysel'i kim öldürdü? İşte bugün yaşananlar...