Ümraniye’de kan donduran olay! Temizlik yaparken ses çıkardı diye 40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğdu

SÜPÜRGE KABLOSUYLA BOĞMUŞ

Saat 15.00 sıralarında uyanarak eşiyle birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen Gürsel K., eşinin temizlik yapmaya başladığını kaydederek, ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu. Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim.