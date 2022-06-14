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Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı: İşte aldıkları ceza

Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı. Kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce Bebek ve Ümraniye'de kayıtlara geçen skandalın yeni adresi Beşiktaş oldu. Servis edilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girdi. Söz konusu mide bulandıran olayların zamanlamasının peş peşe olması dikkatlerden kaçmazken, toplumun sinir uçları ile oynamak isteyen kirli odakların oyunları bir kez daha gözler önüne serildi. Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çift gözaltına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan kişilerden birisinin oyuncu Zeynep S. olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelinin ise hakkı 2 suç kaydı bulunan otel sahibi Ahmet Ertan K. olduğu anlaşıldı. Son dakika haberine göre; Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen çiftin cezası da belli oldu.

14.06.2022 15:59 - Son Güncelleme: 27.06.2022 10:44
Beşiktaş’ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı.

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Beşiktaş’ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04:54'ü gösterdiği sırada Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:48 inşaat alanı önünde hayasızca harekette bulunan ve ulu orta ilişkiye gire bir çift görüldü.

Beşiktaş’ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

KENDİLERİNİ UYARANLARA HAKARET ETTİLER
Çift, kendilerini uyaran insanlara aldırış etmezken birde hakarette bulundu.

Beşiktaş’ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

Kendilerine "Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!" diye bağıran kişiye "Sana ne lan!" diye cevap veren çiftin görüntüleri büyük tepki çekti.

Beşiktaş’ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

Sosyal medya platformlarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlattı.

ALDIKLARI CEZA DA BELLİ OLDU
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. polis tarafından gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan çiftin savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılıkça adli kontrol talebinde bulunulan çift, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheliler Zeynep S. ve Ahmet E.K. hakkında ev hapsi uygulanması yönünde adli kontrol kararı verildi.

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