Lüks araçların farlarını çalan hırsızlar yakalandı! Nefes kesen kovalamaca saniye saniye kamerada
İstanbul polisi Eyüpsultan'da gece saatlerinde lüks otomobillerin farlarını çalan hırsızlara karşı harekete geçti. Far hırsızları polisin nefes kesen kovalamacasıyla yakalandı. Hırsızların kaçıp polislerin kovaladığı o anlar saniye saniye kaydedildi.
27.06.2022 10:04 - Son Güncelleme: 27.06.2022 10:12
İstanbul Eyüpsultan'da lüks otomobillerin farlarını çalan hırsızlar polisin nefes kesen kovalamacasıyla yakalandı.
İstanbul Polisi Eyüpsultan İlçesi Göktürk Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde iki ayrı lüks otomobile ait farların çalınması üzerine inceleme başlattı.
Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İki kişinin olayları plakasız bir motosikletle gerçekleştirdikleri ve araçlardan söktükleri farları olay yerlerine yakın bir alandaki çalılıkların arasına gizledikleri belirlendi.
İki far gizlendikleri yerde yapılan aramalarda ele geçirildi ve sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.