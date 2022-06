Lüks araçların farlarını çalan hırsızlar yakalandı! Nefes kesen kovalamaca saniye saniye kamerada

POLİS HIRSIZLARIN ZULASINDA BEKLEDİ

Polis, hırsızları yakalayabilmek için farları sakladıkları noktaya pusu attı ve beklemeye başladı. Farları almak için sakladıkları yere gelen B.Y. ve E.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.