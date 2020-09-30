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Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ev arkadaşını tehdit mi ediyor?

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Aleyna Çakır soruşturmasında tanık olarak ifade veren S.E. "Beni gizli numaradan aradı. 1 haftadır Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum. İfademi değiştirmemi istiyor" açıklamasında bulundu.

30.09.2020 09:44 - Son Güncelleme: 30.09.2020 09:56
Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ev arkadaşını tehdit mi ediyor?

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in (21) ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, tanık olarak ifade veren Esen'in ev arkadaşı S.E. olayın şüphelisi Ümitcan Uygun'dan (22) şikayetçi oldu.

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Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ev arkadaşını tehdit mi ediyor?

Milliyet'te yer alan habere göre Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde tavana asılı halde bulunmuştu. Genç kızın yakınları intihar olarak değerlendirilen olayın cinayet olduğunu öne sürmüş, zanlı olarak ise, Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'a işaret etmişlerdi.

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ev arkadaşını tehdit mi ediyor?

Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma yürütüldüğü sırada Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un, Bağlum'da dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ev arkadaşını tehdit mi ediyor?

Geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamaya göre, olayın intihar ihtimali ağırlık kazanmıştı.

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ev arkadaşını tehdit mi ediyor?

Çakır ve anne Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturma süreçleri ayrı ayrı devam ederken, geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Esen'in ölümüne ilişkin dosyada tanık olan arkadaşı S.E., Bursa'da 26 Eylül 2020'de polis merkezine giderek, "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlamasıyla Uygun'dan şikayetçi oldu.

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