Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ev arkadaşını tehdit mi ediyor?
Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Aleyna Çakır soruşturmasında tanık olarak ifade veren S.E. "Beni gizli numaradan aradı. 1 haftadır Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum. İfademi değiştirmemi istiyor" açıklamasında bulundu.
30.09.2020 09:44
- Son Güncelleme: 30.09.2020 09:56
Çakır ve anne Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturma süreçleri ayrı ayrı devam ederken, geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Esen'in ölümüne ilişkin dosyada tanık olan arkadaşı S.E., Bursa'da 26 Eylül 2020'de polis merkezine giderek, "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlamasıyla Uygun'dan şikayetçi oldu.
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