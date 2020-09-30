Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ev arkadaşını tehdit mi ediyor?

Çakır ve anne Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturma süreçleri ayrı ayrı devam ederken, geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Esen'in ölümüne ilişkin dosyada tanık olan arkadaşı S.E., Bursa'da 26 Eylül 2020'de polis merkezine giderek, "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlamasıyla Uygun'dan şikayetçi oldu.