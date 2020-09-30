Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ: DALGINDI

Görüntülerin incelenmesinin ardından polis, plakası tespit edilen taksi şoförüne ulaştı. Fezlekede ifadesi yer alan taksi şoförü, "44-50 yaşlarında sarışın bir kadın taksiye bindi ve Bağlum son duraktaki villalara doğru sürmemi istedi. Elinde bir poşet vardı. Maskesi de çenesinin altındaydı. Arka koltukta olduğu için uyarma ihtiyacı duymadım. Aramızda başka bir konuşma geçmedi. Bağlum son durukları geçtikten sonra meskenin kalmadığı bölgeye gelince devam edip etmeyeceğimizi sordum. Bana, 'siz devam edin, geldiğimde söyleyeceğim' dedi. Yaklaşık 5 kilometre sonra durmamı söyledi. 100 lira verdi, para üstünü verdikten sonra inerek yolun karşısına geçti. Geri döndüm, aynadan baktığımda kadınında aynı istikamete yürüdüğünü gördüm. Oradaki hobi bahçelerine gittiğini düşündüm. Daha önce gördüğüm biri değildi. Yol boyunca telefon görüşmesi yapmadı. Yalnız dalgın ve boş baktığını hatırlıyorum" dedi.

