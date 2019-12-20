Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp'a veda! Annesi yürekleri dağladı
Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Aydınlı Efe Sarp, baba ocağı Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazından sonra oğlu mezarlığa götürülürken, oğlu ile son defa vedalaşan anne Asuman Sarp'ın sessiz çığlığı yürekleri dağladı. Bir yandan metanetini koruyup diğer yandan da oğlunun tabutunu seven Asuman Sarp'ı yakınları ve ilçe müftüsü teselli etmeye çalıştı.
Efe Sarp'ın halası Suna Alpbaz, Efe'nin Karacasu'yu çok sevdiğini ve sanki genç yaşta hayatını kaybedeceğini biliyormuşçasına bu yönde vasiyeti olduğu belirterek, "Efe bir arkadaşına ölmeden önce cenazesinin Karacasu'da babaannesi Fatma Sarp'ın yanında toprağa verilmesini istemiş. Buraları çok severdi. Fırsat bulduğu her an Karacasu'ya gelir Karıncalıdağ'a da tırmanırdı" diye konuştu.
Annenin son vedası yürekleri dağladı
Cenaze namazı boyunca kızı Asutan Yalçın ile tabutun hemen kenarında gözyaşları içinde oğlunun son yolculuğunu izleyen anne Asuman Sarp, oğlunun tabutu musalla taşından alınıp mezarlığa götürüleceği sırada herkesten bir dakika müsaade isteyip son kez oğlunun tabutuna sarılarak veda etti. Bir yandan metanetini korumaya çalışan Asuman Sarp'ın son vedası herkesi duygulandırdı.