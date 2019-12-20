Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp'a veda! Annesi yürekleri dağladı

Efe Sarp'ın halası Suna Alpbaz, Efe'nin Karacasu'yu çok sevdiğini ve sanki genç yaşta hayatını kaybedeceğini biliyormuşçasına bu yönde vasiyeti olduğu belirterek, "Efe bir arkadaşına ölmeden önce cenazesinin Karacasu'da babaannesi Fatma Sarp'ın yanında toprağa verilmesini istemiş. Buraları çok severdi. Fırsat bulduğu her an Karacasu'ya gelir Karıncalıdağ'a da tırmanırdı" diye konuştu.