GaleriYaşam

NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... İşte Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

NASA kan donduran görüntüleri ilk kez yayınladı... NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü. NASA tarafından Güneş'e ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğrafla Güneş'in en lekesiz fotoğrafı ortaya çıktı. Uzay çalışmalarıyla adından söz ettiren NASA, Güneş'ten yeni fotoğraf yayınladı. Güneş ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan lekesiz fotoğraf herkesi şoke etti. İlgi odağındaki Mars'tan şoke eden fotoğraflar geldi. 'Mars' ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü hayrete düşürdü. Görüntüler Mars'ta canlı hayatı olabileceğini dair kafalarda soru işaretlerine neden oldu. İşte kanınızı donduracak o görüntüler...

20.12.2019 23:10 - Son Güncelleme:
NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... İşte Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

NASA, Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars'ı hem yüzeyden hem de yörüngeden incelemeye devam ediyor. NASA'nın Mars yörüngesinde görev yapan uydusu MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), yüzeydeki ünlü gözlem aracı Curiosity'yi tepeden görüntüledi.

NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... İşte Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız yedi yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... İşte Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

TÜRKİYE'YE GURUR YAŞATTI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Arizona Üniversitesinde görevli Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel, kamuoyuna nisan ayında duyurulan ilk kara deliğin fotoğraflanmasını sağlayan 200 bilim insanı arasında yer alarak Türkiye'ye gurur yaşattı.

NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... İşte Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

Kara delikler, nötron yıldızları ve teorik astrofizik üzerine araştırmalar yürüten Özel, aynı zamanda NASA Astrofizik Komitesi Başkanlığını, NASA Lynx Uzay Teleskobu Bilim ve Teknik Ekibi Başkanlığını ve Uzay Ufku Teleskobu Bilim Konseyi ve Modelleme ve Analiz Çalışma Grubu Başkanlığını yürütüyor.

NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... İşte Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

Astrofizik konusundaki başarılı çalışmaları dolayısıyla 2015'te Amerikan Fizik Derneği onur üyeliğine ve 2013'te Türkiye Bilim Akademisi üyeliğine seçilen Özel'in, Amerikan Fizik Derneği Maria Goeppert Mayer Ödülü, Harvard Radcliffe Enstitüsü Bursu, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Miller Enstitüsü onursal profesörlüğü bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp'a veda! Annesi yürekleri dağladı
Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp'a veda! Annesi yürekleri dağladı