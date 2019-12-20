ŞOK marketler hafta sonu fırsatları: 21- 24 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
ŞOK 21 - 24 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cumartesi günü başlayacak indirimlerin listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Haftanın kataloğunda, davul fırın ve aspiratörün yanı sıra züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta sonu ŞOK marketlerde neler olacak? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte 21 Aralık 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
20.12.2019 15:13
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