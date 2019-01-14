Uludağ'da araçlar kar altında kayboldu! Sürücüler jandarmadan yardım istedi
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da 4 gün aralıksız yağan kar ve fırtına nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığının 1,62 metreye ulaştığı bölgede araçlar kar altında kaldı. Bazı tatilciler kendi imkanlarıyla araçlarına ulaşırken, bazıları ise çekici yardımı ile araçlarını bulunduğu yerden çıkardı.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 12:09:20
Güncelleme: 12:12:00
Uludağ'da 4 gün etkili olan kar yağışı bugün durdu. 'Beyaz Cennet'te kayakseverler pistleri doldururken, kente inmek isteyen bazı tatilciler ise yollarda mahsur kaldı.
Kar kalınlığının 1,62 metreye ulaştığı zirvede, yoğun yağışla otomobillerin üzeri karla kapandı, sürücüler araçlarını bulmakta zorlandı.
Yoğun sis ve tipi nedeniyle birinci ve ikinci oteller bölgesindeki birçok araç kar altında kayboldu.
Sabah saatlerinde araçlarının üzerindeki kar yığını gören sürücüler, büyük şaşkınlık yaşadı.
Bazı sürücüler araçlarını bulmak için jandarmadan destek isterken, bazıları da kendi imkanlarıyla otomobillerini buldu.