Uludağ'da araçlar kar altında kayboldu! Sürücüler jandarmadan yardım istedi

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da 4 gün aralıksız yağan kar ve fırtına nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığının 1,62 metreye ulaştığı bölgede araçlar kar altında kaldı. Bazı tatilciler kendi imkanlarıyla araçlarına ulaşırken, bazıları ise çekici yardımı ile araçlarını bulunduğu yerden çıkardı.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 12:09:20 Güncelleme: 12:12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





