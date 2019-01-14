Sen Anlat Karadeniz ve EDHO nerede çekiliyor? Herkes buralara akın ediyor!

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Sen Anlat Karadeniz'in nerede çekildiğini biliyor musunuz? İzleyiciyi ekran başına kilitleyen diziler aynı zamanda çekim mekanlarıyla göz dolduruyor. Nerede çekildikleri en çok merak edilen dizilerinde başında da Sen Anlat Karadeniz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geliyor. İşte dizilerin hayranlarının akın ettiği mekanlar.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 16:03:46 Güncelleme: 16:51:54
Sen Anlat Karadeniz ve EDHO nerede çekiliyor? Herkes buralara akın ediyor!

Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisi, Trabzon'da çekiliyor. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi set alanı olarak kullanılan yerlerden sadece biri.

Sen Anlat Karadeniz ve EDHO nerede çekiliyor? Herkes buralara akın ediyor!

Aynı zamanda Sümela manastırı, Mızraklı su, Çatma obası gibi yerlerde dizide gördüğümüz yerler arasında. Kiraz, Lapazan, Mavura gibi yaylalarında çekilen dizi için Soğuksu Mahallesi'ne de set alanı kuruluyor.

Sen Anlat Karadeniz ve EDHO nerede çekiliyor? Herkes buralara akın ediyor!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde çekimlerin devam ettiği konak. Bu konak diziye başlamadan önce restore edilmiş zira oldukça eski bir konakmış. Bu konağın tam adresi Trabzon Salihli.

Sen Anlat Karadeniz ve EDHO nerede çekiliyor? Herkes buralara akın ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için çekim mekânları açısından oldukça farklı yerler kullanılıyor.

Sen Anlat Karadeniz ve EDHO nerede çekiliyor? Herkes buralara akın ediyor!

Dizinin en önemli sahnelerinin çekildiği yer olan Hızır Çakırbeyli'nin evi, İstanbul'da Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yer alıyor

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