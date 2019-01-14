Sen Anlat Karadeniz ve EDHO nerede çekiliyor? Herkes buralara akın ediyor!
Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Sen Anlat Karadeniz'in nerede çekildiğini biliyor musunuz? İzleyiciyi ekran başına kilitleyen diziler aynı zamanda çekim mekanlarıyla göz dolduruyor. Nerede çekildikleri en çok merak edilen dizilerinde başında da Sen Anlat Karadeniz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geliyor. İşte dizilerin hayranlarının akın ettiği mekanlar.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 16:03:46 Güncelleme: 16:51:54
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