Beynin en önemli gıdası açıklandı! İşte beyin sağlığı için dikkat etmeniz gerekenler

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, "Şeker hayatımızdan hemen hemen çıkarılması gereken gıdalardandır. Makul ölçülerde tüketildiğinde bal, meyve ya da pekmezden alınan şekerden bir zarar gelmez. Balı kahvaltıda tüketirseniz sorun yok, ama kaşık kaşık yerseniz zararlı olması kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu. Peki beyin sağlığımız için neler tüketmeliyiz? Beyne zarar veren gıdalar hangileri? İşte beyin sağlığı için dikkat etmeniz gerekenler...

13 Ocak 2019 Pazar, 21:04:21 Güncelleme: 21:31:24
Beynin en önemli gıdası açıklandı! İşte beyin sağlığı için dikkat etmeniz gerekenler

Bilim insanları, kanser gelişiminin önlenmesi ve hastalığın tedavi başarısı için şeker ihtiyacının pekmez, hurma ve incir gibi işlenmemiş gıdalardan aşırıya kaçmadan karşılanması, fruktoz içeren ürünlerden ve palm yağından uzak durulması, etin günlük alınması gerekenin üstünde yenilmemesi ile özellikle salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etin sık tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Beynin en önemli gıdası açıklandı! İşte beyin sağlığı için dikkat etmeniz gerekenler

AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu kaydetti.

Beynin en önemli gıdası açıklandı! İşte beyin sağlığı için dikkat etmeniz gerekenler

Prof. Dr. Sağlam, gelir grubuna göre hastalıkların çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Prostat kanseri iyi beslenen, yüksek protein alan, salam, sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı.

Beynin en önemli gıdası açıklandı! İşte beyin sağlığı için dikkat etmeniz gerekenler

Akciğer kanserleri ise daha zayıf olanların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van, Doğubayazıt, Bitlis, Erzurum. Gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı grupta" dedi.

Beynin en önemli gıdası açıklandı! İşte beyin sağlığı için dikkat etmeniz gerekenler

"PEKMEZ, HURMA VE İNCİRDEN ALINAN ŞEKERLE BESLENEBİLİRİZ"

Kanser tedavisinde doğru beslemenin önemine işaret eden Sağlam, doğal yollarla üretilmemiş ve işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye için ürkütücü haber! Hızla çoğalıyorlar... (Dünyanın en ölümcül canlıları)
Türkiye için ürkütücü haber! Hızla çoğalıyorlar... (Dünyanın en ölümcül canlıları)