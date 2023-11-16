Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü! Uzmanlar pazar gününü işaret etti: Yoğun yağış bekleniyor dikkat

Uludağ 'da dün etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

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PAZAR GÜNÜ YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da mevsimin ilk yoğun kar yağışı 19 Kasım Pazar günü bekleniyor.