Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü! Uzmanlar pazar gününü işaret etti: Yoğun yağış bekleniyor dikkat

PAZAR GÜNÜ YOĞUN KAR BEKLENİYOR
Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da mevsimin ilk yoğun kar yağışı 19 Kasım Pazar günü bekleniyor.
Karla karışık yağmurun bugün öğleden sonra biteceği ve yarın kar yağışı beklenmediğini belirten Meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını aktardı.