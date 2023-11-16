SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü! Uzmanlar pazar gününü işaret etti: Yoğun yağış bekleniyor dikkat

Kış turizmi denince akla gelen popüler noktalardan olan Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam ediyor. Öte yandan uzmanlar pazar gününü işaret ederek Uludağ'da yoğun kar beklendiğini duyurdu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 12:41 Güncelleme 16 Kasım 2023, 12:44
Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü! Uzmanlar pazar gününü işaret etti: Yoğun yağış bekleniyor dikkat 1

Uludağ'da dün etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü! Uzmanlar pazar gününü işaret etti: Yoğun yağış bekleniyor dikkat 2

PAZAR GÜNÜ YOĞUN KAR BEKLENİYOR
Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da mevsimin ilk yoğun kar yağışı 19 Kasım Pazar günü bekleniyor.

Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü! Uzmanlar pazar gününü işaret etti: Yoğun yağış bekleniyor dikkat 3

Karla karışık yağmurun bugün öğleden sonra biteceği ve yarın kar yağışı beklenmediğini belirten Meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını aktardı.

SON DAKİKA