Engin Polat Başka Cezaevine Sevk Edildi! Çifti yakan kayıtlar ortaya çıktı! Meğer tutuklanmadan önce...

1 Kara para akladıkları, vergi kaçırdıkları ve son olarak silahlı saldırıya azmettirme gerekçesiyle tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın, tutuklanmadan önce tartışma yaşadıkları isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Polat çifti, şarkıcı ve güzellik merkezleri sahibi Banu Parlak ve birlikte iş yaptığı iddia edilen Halil İbrahim Kalkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 ARKADAŞLIK ADLİYEDE SON BULDU

Bir dönem yakın arkadaş olan ancak yıllar önce araları açılan Dilan Polat ve Banu Parlak arkadaşlığı adliyede son buldu. Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat'ın tetikçi tutarak kendisini vurdurtmak istediğini öne sürdü.Bir video yayınlayan şarkıcı Parlak, "İlk husumetimiz ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı. 'Benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye, sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar" iddiasında bulunmuş bu olaydan bir süre sonra geçen ay Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Polat, Parlak'ın iddialarını sosyal medyada sert bir dille yalanlamıştı.