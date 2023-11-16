Engin Polat Başka Cezaevine Sevk Edildi! Çifti yakan kayıtlar ortaya çıktı! Meğer tutuklanmadan önce...

Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın işyerine yönelik silahlı saldırı nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece ikinci kez tutuklanmıştı. Polatları ikinci kez yakan kayıtların detaylarına ulaşıldı. İddiaya göre tetikçileri ayarlayan aracıyla baba Sezgin Polat'ın iletişim kurduğu belirlendi. Öte yandan Engin Polat, Maltepe Cezaevi'nden Çorlu Cezaevi'ne sevk edildi. İşte detaylar...
Kara para akladıkları, vergi kaçırdıkları ve son olarak silahlı saldırıya azmettirme gerekçesiyle tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın, tutuklanmadan önce tartışma yaşadıkları isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Polat çifti, şarkıcı ve güzellik merkezleri sahibi Banu Parlak ve birlikte iş yaptığı iddia edilen Halil İbrahim Kalkan hakkında suç duyurusunda bulundu.
ARKADAŞLIK ADLİYEDE SON BULDU
Bir dönem yakın arkadaş olan ancak yıllar önce araları açılan Dilan Polat ve Banu Parlak arkadaşlığı adliyede son buldu. Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat'ın tetikçi tutarak kendisini vurdurtmak istediğini öne sürdü.Bir video yayınlayan şarkıcı Parlak, "İlk husumetimiz ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı. 'Benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye, sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar" iddiasında bulunmuş bu olaydan bir süre sonra geçen ay Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Polat, Parlak'ın iddialarını sosyal medyada sert bir dille yalanlamıştı.
PARAMI ALMAYA ÇALIŞIYORUM
Aynı şekilde geçen ay Halil İbrahim Kalkan isimli kişi, ayaklarından vuruldu. Olay sonrası kendisini tetikçilere vurdurtan kişilerin Dilan Polat ve eşi Engin Polat olduğunu iddia etti.Kalkan katıldığı bir yayında Engin Polat'ın babasından alacağı olduğunu söyleyerek, "500 bin lira elden kendisine para verdim. Babası bana güzellik merkezi bayisi verecekti. 2017 yılında yaşandı, o günden beri paramı almaya çalışıyorum. Daha sonra Banu Parlak ile aralarında bir sorun vardı. Bana da 'Banu Parlak'a ateş et' dedi, ben kabul etmedim" dedi.