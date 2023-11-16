Yalnızca 1 yıl sürdü! Bir Derdim Var’ın Nilüfer’i Birce Akalay’ın eski eşi rol arkadaşı çıktı! Meğer Sarp Levendoğlu’ndan önce...

Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Babil gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Mert Fırat ile başrolünü üstlendiği Bir Derdim Var'la izleyici karşısına çıkan Birce Akalay'ın hayatı merak konusu oldu. Dizide Nilüfer karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Bir dönem İbrahim Çelikkol ile adı anılan ancak aşk iddialarını net bir dille yalanlayıp arkadaş olduklarını söyleyen Akalay'ın ilk eşini duyanlar ise şaşıp kaldı. 2014-2017 yılları arasında Sarp Levendoğlu ile evli kalan Akalay'ın ilk eşi de oyuncu çıktı. Bakın Birce Akalay'ın yalnızca bir yıl evli kaldığı eski eşi kimmiş...