Yalnızca 1 yıl sürdü! Bir Derdim Var’ın Nilüfer’i Birce Akalay’ın eski eşi rol arkadaşı çıktı! Meğer Sarp Levendoğlu’ndan önce...

Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Babil gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Mert Fırat ile başrolünü üstlendiği Bir Derdim Var'la izleyici karşısına çıkan Birce Akalay'ın hayatı merak konusu oldu. Dizide Nilüfer karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Bir dönem İbrahim Çelikkol ile adı anılan ancak aşk iddialarını net bir dille yalanlayıp arkadaş olduklarını söyleyen Akalay'ın ilk eşini duyanlar ise şaşıp kaldı. 2014-2017 yılları arasında Sarp Levendoğlu ile evli kalan Akalay'ın ilk eşi de oyuncu çıktı. Bakın Birce Akalay'ın yalnızca bir yıl evli kaldığı eski eşi kimmiş...
2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümündeki lise eğitimini okul ikincisi olarak tamamlayan Birce Akalay, 2004 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilerek Türkiye'yi Miss Europe'ta temsil etti.
2007 yılında Kader dizisindeki "Lamia" karakteriyle ilk kez başrol oynayan oyuncu, sonrasında birçok dizi ve filmde rol aldı.
Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Babil gibi yapımlarda rol alan Akalay, son olarak Mert Fırat ile başrolünü üstlendiği Bir Derdim Var'la izleyici karşısına çıktı.