Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda vefat ettiği oda kapsamlı bakım ve onarıma alındı

Ardından odanın tavan ve duvarlarındaki mimari süslemelerde yüzey temizliği başlatıldı. Temizlik işlemlerinin yanı sıra tavanda ve duvarda zaman içerisinde oluşan çatlaklar ve boya kalkmaları elden geçiriliyor. Çalışmaların 5 Kasım günü sonra ermesiyle odanın 10 Kasım'a yetiştirilmesi planlanıyor. Çalışmalar süresince Atatürk'ün vefat ettiği oda başta olmak üzere Atatürk'ün çalışma odası ve banyosu ile Harem'in diğer bölümlerine ziyaretler devam edebiliyor.