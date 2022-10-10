Akdeniz kıyılarımıza yerleşti! İlk kez görüldü: Zehirli çizgili kedi balığı
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de alanında uzman akademisyenlerin keşif dalışında bu kez bölge de ilk defa istilacı türlerden zehirli dikenleri bulunan çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) görüntülenirken kıyıya kadar yerleştiği belirlendi. Aynı dalışta ekipler bölgede 10 yıl önce Akdeniz'den gelen sivri burun barbun balığının da yoğunlaştığını yerli barbunun popülasyonunu daralttığını kayıt altına aldı.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ile birlikte 6 kişilik ekip Erdemli-Silifke ilçeleri arasında "Deniz canlıları müzesi faaliyeti altyapısının geliştirilmesi" projesi nedeniyle istilacı türlerle ilgili keşif dalışı gerçekleştirdi.
2 gün süreyle dalış yapan ekip, pilot bölge Akkum kayalıkları çevresinde Kızıldeniz'den Türkiye'ye gelen zehirli dikenleri bulunan çizgili kedi balığını 321 kilometre Akdeniz'e kıyısı bulunan Mersin'de ilk defa görüntüledi. Ekip aynı zamanda 10 yıl önce Akdeniz'e giren 1 yıldır da takip edilen yerli barbunun popülasyonunu etkileyebileceği değerlendirilen sivri burun barbunların yoğun olarak ürediğini kaydetti.
"KIZILDENİZ'DEN ÜLKEMİZE GELDİ MERSİN'DE İLK KEZ BUGÜN KARŞILAŞTIK"
Pilot bölgede dalış yaptıklarını anımsatan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Ayas,"Keşif dalışlarının buradaki amacı yabancı türlerin hem resif alanlarında hem kayalık alanlarda hem de kumul alanlarda dağılım durumu ile ekosistemde üstlendikleri fonksiyonel rollerin belirlenmesi. Bugün 2 önemli tür aslında izledik. Bir tanesi Plotosus lineatus dediğimiz çizgili kedi balığı, bu tür Kızıldeniz'den ülkemize geldi.
Mersin'de aslında bizim çalışma alanımız olan Akkum pilot alanında ilk kez bugün karşılaştık bu türle. Çok sayıda bireyler kayalar altında saklanıyorlardı. Bunun temel sebebi aslında bu hayvanlar gececi hayvanlar. Geceleri aktif olan hayvanlar gündüzleri kayalık alanlarda mağaraların, küçük kayaların arasında saklanarak vakitlerini geçiriyorlar. Hemen hemen her kayalık bölgede bu türün küçük bireyleri ile karşılaşmış olmamız bu türün burada aslında ciddi anlamda popülasyon kurduğunu gösteriyor" dedi.
"ZEHİRLİ, TEMAS HALİNDE SAĞLIK KURUMUNA GİTMEK GEREKİYOR"
Çizgili kedi balığı türünün dikenlerinde aslan balığı gibi zehir bulunduğuna dikkat çeken Porf. Dr. Ayas, "Hem sırt yüzgeci, hem göğüs yüzgeçlerinde çok sayıda ışın bulunuyor, kemiksi ışın. Ve bunların içerisinde de zehirler var. Turizmin yaygın olduğu bu bölgede insan temelli ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Çünkü bu bölgede dalış faaliyetler, kısmen de olsa olta balıkçılığı faaliyeti var.