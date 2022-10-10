6 kız öğrenciye cinsel istismarı Saadet Öğretmen ortaya çıkarmıştı! Sapık müdür Adil Şahintürk hakkında gerekçeli karar açıklandı

YARGITAY BİR KEZ DAHA CEZAYI BOZDU

Yargıtay ise kararı, usulde eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bozarak yerel mahkemeye gönderdi. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde nisan ayında yapılan yeniden yargılamada heyet, tutuklu sanık Şahintürk'e 4 mağdur için 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 8'er yıl hapis cezası verdi. Daha sonra heyet, sanığın mağdurların okulunda müdür vekili olmasını göz önüne alıp, cezaları 15'er yıla çıkardı. Şahintürk'e başka bir mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da 12 yıl hapis cezası verildi. Sanık, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir mağdura karşı 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından aldığı ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7,5 yıl hapis cezasıyla toplam 79,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından taraflar, dosyayı bir kez daha Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, esasa ilişkin kabul yapılmaksızın gerekçesiz hükümler kurulmasını kanuna aykırı görerek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Kararın ardından haziran ayında hakim karşısına çıkan Şahintürk hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, sanık için 'çocuğun cinsel istismarı', 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7,5 yıl hapis cezasıyla toplam 79,5 yıl hapis cezası talebinde bulundu. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde eylül ayında yapılan duruşmada heyet, oy birliği ile karar alıp, yeniden Şahintürk'ü 79,5 yıl hapis cezası çarptırdı.

İLK ŞÜPHELENEN SAADET ÖĞRETMEN OLDU

Şahintürk'ün yeniden 79,5 yıl cezaya çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda; mağdurların yaşı, bulundukları ortam ve sanığın öğretmenleri olması nedeniyle eylemlerin hemen akabinde gerek diğer yetkililere gerekse aile üyelerine anlatamadıkları belirletildi. Kararda, ilk şüphelenen kişinin Saadet Özkan olduğu, Özkan'ın tespit ve değerlendirmeleriyle sanık Şahintürk hakkında soruşturmaya başlanıldığı aktarıldı. Suç tarihinde 9-10 yaşlarında olan mağdurların Şahintürk'ün kendilerine yönelik cinsel istismar teşkil eden eylemlerde bulunduklarını yinelediklerine de kararda dikkat çekildi. Saadet Özkan ile sanık arasında istismar gibi bir suç yönünden iftira etmeyi gerektirecek husumet bulunmadığına da yer verildi. Şahintürk'ün öğretmen ve vekil müdürlük yaptığı odasında müstehcenlik içeren CD'lerin tespit edildiği de gerekçeli kararda vurgulandı.

