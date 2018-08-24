Yol Durumu

Ülkelere göre kadınların boy ortalamaları

24 Ağustos 2018 Cuma, 19:57:50 Güncelleme: 20:13:51
  • 1
  • 49
Ülkelere göre kadınların boy ortalamaları

Arjantin 1.61 cm

  • 2
  • 49
Ülkelere göre kadınların boy ortalamaları

Avustralya 1.64 cm

  • 3
  • 49
Ülkelere göre kadınların boy ortalamaları

Belçika 1.63 cm

  • 4
  • 49
Ülkelere göre kadınların boy ortalamaları

Brezilya 1.58 cm

  • 5
  • 49
Ülkelere göre kadınların boy ortalamaları

Bahreyn 1.55 cm

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Konyada mobilya dekorasyon fabrikasında yangın
Konya'da mobilya dekorasyon fabrikasında yangın