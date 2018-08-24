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Konya'da mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

Kent merkezindeki sanayi sitesinde mobilya dekorasyon fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

24 Ağustos 2018 Cuma, 18:25:49 Güncelleme: 18:30:11
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Konyada mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı.

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Konyada mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Konyada mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

Kısa sürede işletmeyi saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı.

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Konyada mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor.

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Konyada mobilya dekorasyon fabrikasında yangın
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