Antalya’ya 2 saat uzaklıkta! Dünyanın en iyi köyleri listesinde

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) 2024 yılı Dünya Turizm Köyü Listesi'ne, Türkiye'den sadece bir köy girdi ve bu köy Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana oldu. Toros Dağları'nın zirvesinde Antalya şehir merkezine yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta yer alan Ormana, tarihi dokusu ve kırsal turizm faaliyetleriyle dünya çapında dikkat çekiyor. Ormana, eski bir Yörük köyü olmasının yanı sıra Manavgat Çayı'nı besleyen dereleri ile büyülüyor. Peki Ormana'ya nasıl gidlir? İşte ulaşım ve köye dair detaylar...

Prestijli bir listede yer alıyor Ormana'nın bu prestijli listeye girmesinde en önemli faktörlerden biri tarihi düğmeli evlerinin restore edilerek turizme kazandırılması oldu. Köydeki düğmeli evler taş ve sedir ağacından yapılmış, sıva veya harç kullanılmadan inşa edilmiş geleneksel yapılar olarak korunuyor. Bu evler Ormana'nın kültürel mirasını yaşatmanın yanı sıra bölgeye gelen turistlere özgün bir deneyim sunuyor. Ayrıca 57 yıldır düzenlenen üzüm festivali ve köyün tarihi doğal ve kültürel değerleri de Ormana'nın bu başarısında önemli bir rol oynadı.