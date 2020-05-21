Fatih Sultan Mehmed'in armağanı İstanbul hakkında bu gerçeği daha önce hiç duymadınız! Meğer...
İstanbul, yerleşim tarihi son yapılan kazılarla bulunan liman doğrultusunda 8500 yıl, kentsel tarihi yaklaşık 3.000, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir. 7 tepe üzerine kurulmuş bu şehir, tarihin pek çok farklı dönemine ve ülkesini barındırdı. 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 yılları arasında Latin İmparatorluğu, 1261-1453 yılları arasında tekrar Bizans İmparatorluğu son olarak ise 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Bunca insana yurtluk yapan yorgun şehir İstanbul hakkında ise pek çoğumuzun bir fikri yok. En çok merak edilen soru ise 'İstanbul neden 7 tepe?' İşte İstanbul hakkında şaşırtacak bilgiler ve tarihi İstanbul fotoğrafları.
21.05.2020 10:57
- Son Güncelleme: 21.05.2020 11:15
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