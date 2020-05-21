RAMAZAN İMSAKİYE
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Fatih Sultan Mehmed'in armağanı İstanbul hakkında bu gerçeği daha önce hiç duymadınız! Meğer...

İstanbul, yerleşim tarihi son yapılan kazılarla bulunan liman doğrultusunda 8500 yıl, kentsel tarihi yaklaşık 3.000, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir. 7 tepe üzerine kurulmuş bu şehir, tarihin pek çok farklı dönemine ve ülkesini barındırdı. 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 yılları arasında Latin İmparatorluğu, 1261-1453 yılları arasında tekrar Bizans İmparatorluğu son olarak ise 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Bunca insana yurtluk yapan yorgun şehir İstanbul hakkında ise pek çoğumuzun bir fikri yok. En çok merak edilen soru ise 'İstanbul neden 7 tepe?' İşte İstanbul hakkında şaşırtacak bilgiler ve tarihi İstanbul fotoğrafları.

21.05.2020 10:57 - Son Güncelleme: 21.05.2020 11:15
Fatih Sultan Mehmed'in armağanı İstanbul hakkında bu gerçeği daha önce hiç duymadınız! Meğer...

İstanbul ile ilgili az bilinen ilginç gerçekler;

İstanbul 1502 yılında dünyanın en kalabalık şehriydi.

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Fatih Sultan Mehmed'in armağanı İstanbul hakkında bu gerçeği daha önce hiç duymadınız! Meğer...

Şehrin eski ismi Constantinople, Roma İmparatoru Constantine'den gelmektedir.

Fatih Sultan Mehmed'in armağanı İstanbul hakkında bu gerçeği daha önce hiç duymadınız! Meğer...

1875 yılında yapılan Tünel, Dünya üzerindeki en eski 3. metrodur.

Fatih Sultan Mehmed'in armağanı İstanbul hakkında bu gerçeği daha önce hiç duymadınız! Meğer...

İçerisindeki 3.000 adet dükkan ile Kapalı Çarşı en büyük üstü kapalı çarşı ünvanını elinde bulundurur. Kapalı Çarşı'nın gün içerisindeki en yoğun zamanlarında içinde yarım milyona yakın insan barındırdığı söylenir.

Fatih Sultan Mehmed'in armağanı İstanbul hakkında bu gerçeği daha önce hiç duymadınız! Meğer...

Ünlü İngiliz yazar Agatha Cristie, Doğu Ekspresi'nde Cinayet adlı romanını İstanbul'da Pera Palas Hotel'de yazmıştır.

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