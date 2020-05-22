RAMAZAN İMSAKİYE
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Adeta beyin yakıyor! Bu zeka testinde gizlenen kelebek, yarasa ve ördeği hiç kimse bulamıyor

Sosyal medya dikkat çeken birçok zeka testi bulunuyor. Pek çoğu basit gibi görülse de herkes çözemiyor. Birbirinden zor dikkat ve mantık sorularını içeren bu testte çok az kişi kısa zamanda doğru cevabı bulabiliyor. Hatta bu zeka testinin içerisinde öyle sorular var ki sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor. Peki siz mantığınıza, matematiğinize ve dikkatinize güveniyor musunuz? İşte zekanızın sınırlarını zorlamanız gereken birbirinden ilginç beyin yakan mantık soruları...

22.05.2020 13:05 - Son Güncelleme: 22.05.2020 13:05
Adeta beyin yakıyor! Bu zeka testinde gizlenen kelebek, yarasa ve ördeği hiç kimse bulamıyor

Zaman zaman sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığımız, karmaşıklığı karşısında beynimizin takla attığı görsellerin son dönemde beyin sağlığına faydaları da konuşulur oldu. Az sonra karşılaşacağınız resim de onlardan biri. Resimde bir kelebek, bir yarasa, bir ördek var, bulabilir misiniz?

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Adeta beyin yakıyor! Bu zeka testinde gizlenen kelebek, yarasa ve ördeği hiç kimse bulamıyor

Basit gibi görünen ama bir süre sonra işin içinden çıkmak için zorlanacağınız görselde eğer hicbirini bulamazsanız, beyniniz kötüleşiyor demektir. Sadece bir tane bulabilirseniz, yaşlılığa adım atmaya başladığınız anlamına gelir. Eğer iki tane bulabilirseniz, hala iyi durumdasınız. Eğer üçünü de bulursanız, sağlıklısınız demektir. Bu yönde tezleri olan bazı sosyal medya kullanıcıları var.

Adeta beyin yakıyor! Bu zeka testinde gizlenen kelebek, yarasa ve ördeği hiç kimse bulamıyor

GELİN CEVAPLARA BİRLİKTE BAKALIM!

Minik ördek köpeğin ayaklarının orada.

Adeta beyin yakıyor! Bu zeka testinde gizlenen kelebek, yarasa ve ördeği hiç kimse bulamıyor

Yarasa iki çocuğun arasında gizli.

Adeta beyin yakıyor! Bu zeka testinde gizlenen kelebek, yarasa ve ördeği hiç kimse bulamıyor

Kelebek ise ağaç yapraklarının arasında.

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