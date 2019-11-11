GaleriYaşam

Uçağa binenler dikkat: Kimse bilmiyor! Meğer kulaklığı taktığınızda...

Dünyada milyonlarca kişi her gün uçak yolculuğu yapıyor. Uçak yolculuğu pek çok kişinin güvenli olarak gördüğü ve sık sık tercih ettiği bir toplu ulaşım biçimi. Uçak yolculuklarının farkında olmadığınız ilginç detayları bulunmakta. İşte uçak yolculuğu yapanların fazlasıyla şaşıracağı sıra dışı detaylar....

11.11.2019 07:46 - Son Güncelleme: 11.11.2019 08:04
Uçağa binenler dikkat: Kimse bilmiyor! Meğer kulaklığı takdığınızda...

Uçaklarda yolculara ücretsiz olarak dağıtılan kulaklıklarla ilgili öyle bir şey var ki hemen hemen kimsenin bundan haberi bile yok!

Uçağa binenler dikkat: Kimse bilmiyor! Meğer kulaklığı takdığınızda...

Uçakta dağıtılan kulaklıklar çift girişlidir. Neden böyle bir uygulama yapıldığını biliyor musunuz? İşte o ilginç sorunun cevabı…

Uçağa binenler dikkat: Kimse bilmiyor! Meğer kulaklığı takdığınızda...

Havacılık kurallarına göre, yolcu uçakları havalanmadan önce acil durumlarda yolculara ne yapılacağının anlatılması gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurları yapabileceği gibi şirketler hazırladıkları videoları ekranlardan yayınlıyor. Genellikle iki dilde çekilen videolara bazı şirketler işitme engelliler için işaret dilini de açılan pencerede ekliyor.

Uçağa binenler dikkat: Kimse bilmiyor! Meğer kulaklığı takdığınızda...

Bu video oynatılırken veya havada uçuş ekibi herhangi bir anons yaptığında yolcunun söylenilenleri duyması ve uygulaması gerekiyor. Eski uçaklarda kabin eğlence sisteminde anons bazen dinlediğiniz müzik veya film kanalındaki sesi kesemiyordu. İkinci giriş ile anons yolcuya sorun olmadan ulaştırılması hedeflenmişti.

Uçağa binenler dikkat: Kimse bilmiyor! Meğer kulaklığı takdığınızda...

Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı A101'de 11.11. indirimi başladı! 11 Kasım 2019 A110 indirimleri neler? İşte sürpriz ürünler listesi
A101'de 11.11. indirimi başladı! 11 Kasım 2019 A110 indirimleri neler? İşte sürpriz ürünler listesi