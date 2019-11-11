A101'de 11.11. indirimi başladı! 11 Kasım 2019 A101 indirimleri neler? İşte sürpriz ürünler listesi

2. 300 TL ve Üzeri Siparişlerde %11 İndirim Kuponu

Kampanya süresince, 300 TL ile 999 TL arası sipariş vermeniz durumunda; Bir sonraki siparişte kullanılmak üzere %11 indirim kodu tanımlanacaktır. (110 TL ile 1099 TL arasındaki siparişlerde kullanılabilecektir.1100 TL ve üzeri siparişlerde kullanılamaz.)

Kampanya süresince, 1.000 TL ve Üzeri Sipariş vermeniz durumunda; 110 TL indirim kodu tanımlanacaktır. (Bir sonraki 1.100 TL ve üzeri siparişte kullanılabilecektir.)

11.11.2019 00:00 - 13.11.2019 23:59 tarihleri arasında ki siparişlerde geçerlidir. Kupon Kullanım Tarihi : 14.11.2019 00:00 - 27.11.2019 23:59 İndirim kodları bölünerek kullanılamaz ya da nakde çevrilemez.

Kampanya sadece Online siparişlerde ve seçili ürünlerde geçerlidir.