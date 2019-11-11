A101'de 11.11. indirimi başladı! 11 Kasım 2019 A101 indirimleri neler? İşte sürpriz ürünler listesi
A101'de 11.11 indirimi başladı. Sürpriz ürünlerin yer aldığı A101 indirimlerinin neler olduğu merak ediliyordu. Bu güne özel yapılan indirimler arasında her 101 TL ve üzeri alışverişlerinizde anında 11 TL indirim, 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde %11 indirim çeki gibi birçok sürprizler yer alıyor. Peki, A101'in 11.11. indirimleri neler? İşte 11 Kasım A101 indirimleri...
A101 11.11 indirimleri başladı. A101'de 11.11 indirimlerinin neler olacağı merak ediliyordu. Her 101 TL üzeri 11 TL indirim, 300 TL ve Üzeri Siparişlerde %11 İndirim Kuponu, Elektrikli Oto Bahçe Yapı Market Ürünlerinde %50 Hediye Çeki gibi birçok sürpriz indirimler burada. İşte A101 11.11 indirimleri...
2. 300 TL ve Üzeri Siparişlerde %11 İndirim Kuponu
Kampanya süresince, 300 TL ile 999 TL arası sipariş vermeniz durumunda; Bir sonraki siparişte kullanılmak üzere %11 indirim kodu tanımlanacaktır. (110 TL ile 1099 TL arasındaki siparişlerde kullanılabilecektir.1100 TL ve üzeri siparişlerde kullanılamaz.)
Kampanya süresince, 1.000 TL ve Üzeri Sipariş vermeniz durumunda; 110 TL indirim kodu tanımlanacaktır. (Bir sonraki 1.100 TL ve üzeri siparişte kullanılabilecektir.)
11.11.2019 00:00 - 13.11.2019 23:59 tarihleri arasında ki siparişlerde geçerlidir. Kupon Kullanım Tarihi : 14.11.2019 00:00 - 27.11.2019 23:59 İndirim kodları bölünerek kullanılamaz ya da nakde çevrilemez.
Kampanya sadece Online siparişlerde ve seçili ürünlerde geçerlidir.
3. Elektrikli Oto Bahçe Yapı Market Ürünlerinde %50 Hediye Çeki :
Yapı market ürünlerinden sipariş verdiğiniz ürünün %50'si kadar tutarda hediye çeki tanımlanacaktır.
Fiyatı 200 TL'ye kadar olan ürünlerden sipariş vermeniz durumunda kazanacağınız indirim kodları 500 TL ve üzeri siparişlerde kullanılabilecektir, fiyatı 200 TL ve üzeri olan ürünlerden sipariş vermeniz durumunda kazanacağınız indirim kodları 1.000 TL ve üzeri siparişlerde kullanılabilecektir.
11.11.2019 00:00 - 13.11.2019 23:59 tarihleri arasında ki siparişlerde geçerlidir.
Kupon Kullanım Tarihi : 14.11.2019 00:00 - 27.11.2019 23:59
İndirim kodları bölünerek kullanılamaz ya da nakde çevrilemez.
Sadece Online siparişlerde ve seçili ürünlerde geçerlidir.
18 yaşından küçükler kampanyadan yararlanamaz.