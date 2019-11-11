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Günlük burç yorumları – 11 Kasım 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Kasım Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

11.11.2019 09:28 - Son Güncelleme: 11.11.2019 09:28
Günlük burç yorumları – 11 Kasım 2019 Pazartesi

KOÇ:

Düşüncelerinizi içinizde saklamak yerine paylaşmaya özen göstermelisiniz. Partnerinizin değişik sizi yanlış anlamasından çekiniyor olabilirsiniz ama sözleri içinizde biriktirerek bir yere varamazsınız.

Günlük burç yorumları – 11 Kasım 2019 Pazartesi

BOĞA:

Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir gün. Alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Sevdiğinizin üzerinizdeki baskısı sizi rahatsız edebilir. Sivri diliniz tatsız olaylara neden olabiliyor.

Günlük burç yorumları – 11 Kasım 2019 Pazartesi

İKİZLER:

Problemlerinizi abartma konusunda aşırıya kaçacağınız bir gün içindesiniz. Bugün maddi dengelerinizi gözden geçirmeden önce mantıklı bir şekilde durum değerlendirmesi yapmalısınız.

Günlük burç yorumları – 11 Kasım 2019 Pazartesi

YENGEÇ:

İnançlarınızdan ödün vermeden yaşamak istiyor olmanız bazıları için ütopik olabilir. Sabırla zorlukların üstesinden geleceksiniz. Mesleki başarınızı kendi çabanızla sağladığınızı ispat edeceksiniz.

Günlük burç yorumları – 11 Kasım 2019 Pazartesi

ASLAN:

Sorumluluklarınızın farkında oluşunuz sizi güçlendirirken, içsel baskı duymanıza da neden oluyor. Bugün görev bilinciyle hareket ediyor ve yoğun bir tempo içinde çalışıyorsunuz.

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