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Regaip Kandili dualarla idrak edildi... Vatandaşlar camilere akın etti

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar''ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili dualarla idrak edildi. Türkiye genelinde vatandaşlar Regaip Kandili vesilesiyle camilere akın etti. Camileri dolduran 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman el açarak dua etti.

26.01.2023 20:25 - Son Güncelleme: 26.01.2023 20:25
Regaip Kandili dualarla idrak edildi... Vatandaşlar camilere akın etti

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar''ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde idrak edildi.

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Regaip Kandili dualarla idrak edildi... Vatandaşlar camilere akın etti

Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Taksim Camisi ve Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi... Vatandaşlar camilere akın etti

Camileri dolduran 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman el açarak dua etti.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi... Vatandaşlar camilere akın etti

AYASAFOYA'DA REGAİP KANDİLİ

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi... Vatandaşlar camilere akın etti

Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti.

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