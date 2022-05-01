RAMAZAN İMSAKİYE
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Tuzla'daki patlamada facia geliyorum demiş! Fabrikanın ruhsatı yokmuş! Kimlikleri DNA ile tespit edildi

İstanbul Tuzla'daki patlamanın yeni detayları ortaya çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı kimyasal madde fabrikasının ruhsatının olmadığı ortaya çıkarken 2021 yılı sonunda mühürlendiği halde faaliyetine devam etmiş. Öte yandan hayatını kaybeden 3 kişinin ise kimlikleri DNA ile tespit edildi.

01.05.2022 08:43 - Son Güncelleme: 01.05.2022 08:44
Tuzla’daki patlamada facia geliyorum demiş! Fabrikanın ruhsatı yokmuş! Kimlikleri DNA ile tespit edildi

İstanbul'daki Tuzla Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada önceki gün saat 13.10'da büyük bir Patlama meydana geldi.

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Tuzla’daki patlamada facia geliyorum demiş! Fabrikanın ruhsatı yokmuş! Kimlikleri DNA ile tespit edildi

Ortalık savaş alanına dönerken, alev topu şeklinde çevreye saçılan kimyasal maddeler komşu 5 fabrikada da yangına neden oldu. İtfaiye erleri binadan 3 işçinin cansız bedenini çıkarttı.

Tuzla’daki patlamada facia geliyorum demiş! Fabrikanın ruhsatı yokmuş! Kimlikleri DNA ile tespit edildi

Olayda toplam 15 kişi de yaralandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Tuzla’daki patlamada facia geliyorum demiş! Fabrikanın ruhsatı yokmuş! Kimlikleri DNA ile tespit edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında fabrikanın sahibi Mustafa Umut Bıçak ile mesul müdür olan kimyager Onur Dağdelen'in gözaltına alınması talimatı verdi.

Tuzla’daki patlamada facia geliyorum demiş! Fabrikanın ruhsatı yokmuş! Kimlikleri DNA ile tespit edildi

Yapılan araştırmada, organik peroksit isimli son derece yanıcı ve patlayıcı bir kimyasal üreten fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için 2021 yılı sonunda mühürlendiği ancak buna rağmen faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.

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