Tuzla'daki patlamada facia geliyorum demiş! Fabrikanın ruhsatı yokmuş! Kimlikleri DNA ile tespit edildi
İstanbul Tuzla'daki patlamanın yeni detayları ortaya çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı kimyasal madde fabrikasının ruhsatının olmadığı ortaya çıkarken 2021 yılı sonunda mühürlendiği halde faaliyetine devam etmiş. Öte yandan hayatını kaybeden 3 kişinin ise kimlikleri DNA ile tespit edildi.
01.05.2022 08:43 - Son Güncelleme: 01.05.2022 08:44
İstanbul'daki Tuzla Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada önceki gün saat 13.10'da büyük bir Patlama meydana geldi.