WhatsApp mesajını sevgilisinin babası gördü gece gece öyle bir cevap verdi ki... Sosyal medya yıkıldı!
WhatsApp mesajını sevgilisinin babası gördü, öyle bir cevap verdi ki... Sosyal medya yıkıldı! Dünya genelinde milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'ta bazen yapılan konuşmalar sosyal medyaya yansıyor. Whatsapp mesajlarında ortaya çıkan diyaloglar gülme krizine sokabiliyor. Bir gencin WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi ve olanlar oldu.
30.04.2022 17:27 - Son Güncelleme: 30.04.2022 17:27
WhatsApp mesajını sevgilisinin babası gördü gece gece öyle bir cevap verdi ki... Sosyal medya yıkıldı! Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere pelesenk oldu. Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor. İşte komik WhatsApp mesajları.