Cani baba Onur Gezer'in 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'e uyguladığı şiddet adli tıp raporunda! Piknik tüpü, soğuk su ve uyuşturucu...
Ankara'da oğlu Kadir Gezer'i döverek öldüren Onur Gezer, savcılık sorgusunun ardından tutuklandı. Onur Gezer'e istenen ceza belli olurken, 3 yaşındaki Kadir Gezer'in babası tarafından gördüğü eziyet adli tıp kurumu raporunda ortaya çıktı. Raporda talihsiz çocuğun vücudunda çok sayıda morluk, ezilme, sıyrık ve kırık tespit edildi.
Ankara'da oğlu Kadir Gezer'i döverek öldüren Onur Gezer, savcılık sorgusunun ardından tutuklandı. Onur Gezer'e istenen ceza belli olurken, 3 yaşındaki Kadir Gezer'in babası tarafından gördüğü eziyet adli tıp kurumu raporunda ortaya çıktı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaklaşık 9 ay önce cezaevinden çıkan 28 yaşındaki Onur Gezer, 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i dövdü. Küçük çocuğun fenalaşmasının ardından cani baba oğlunu soğuk su ile yıkadı.
Oğlunun fenalaşması üzerine hastaneye götüren baba Onur Gezer, 'duvardan düştüğünü' söyledi. Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Gezer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇOCUĞUNA UYUŞTURUCU MADDE VERMEYE ÇALIŞMIŞ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gezer'in komşuları ifadelerinde dehşeti anlattı. Tanık olarak ifade veren F.Y., Onur Gezer'in yan komşusu olduğunu, Kadir'in yüzünde çoğu zaman morluklar gördüğünü, Kadir'e sorduğunda babasının yaptığını söylediğini, sürekli darp edildiği sırada sesini duyduklarını söyledi.
PİKNİK TÜPÜYLE VURDU
Tanık H.D., Onur Gezer'in oğluna piknik tüpüyle vurduğunu, devamlı işkence yaptığını, olay gününde Kadir'in kan içinde hastaneye götürüldüğünü duyduğunu ifade etti. E.D. ise, Onur Gezer'in Kadir'e evde bulunan uyuşturucu maddeyi içirmeye çalıştığını gördüğünü, çocuğun uyuşturucu içmek istemeyince yumruk atarak darp etmeye başladığını ifade etti.