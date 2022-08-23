Cani baba Onur Gezer’in 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer’e uyguladığı şiddet adli tıp raporunda! Piknik tüpü, soğuk su ve uyuşturucu...

Oğlunun fenalaşması üzerine hastaneye götüren baba Onur Gezer, 'duvardan düştüğünü' söyledi. Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Gezer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.