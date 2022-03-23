Tuzla’da kötü komşu bina sakinlerini bezdirdi! Erkek arkadaşıyla kıyameti de koparıyor, elinde sopayla...

Bunun üzerine hırsını alamayıp harekete geçen D.Ç., apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasını çekiçle kırdı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra apartman sakinleri tekrar güvenlik kamerası taktırınca bu kez de D.Ç., apartmanın güvenlik kamerasını ve komşularının kapı dürbününü de sprey boyayla boyadı. Bu son olay üzerine apartman sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de kadını ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.