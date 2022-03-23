Tuzla'da kötü komşu bina sakinlerini bezdirdi! Erkek arkadaşıyla kıyameti de koparıyor, elinde sopayla...
İstanbul Tuzla'da bulunan bir sitede yaşayanlar son zamanlarda apartmanlarında yaşayan bir komşuları nedeniyle adeta hayattan bezdiler. 44 yaşındaki D.Ç. iddiaya göre, erkek arkadaşıyla kıyameti de koparıyor, eline aldığı sopa ile bina sakinlerine saldırılarda bulunuyor. İşte detaylar...
Tuzla'da 16 dairelik bir apartmanda yaşayan kadın adeta apartman sakinlerinin kabusu oldu. Apartman sakinlerine sürekli sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan kadın, apartmanda hemen her gün yaptığı gürültü ile vatandaşı rahatsız ediyor.
Tuzla'da 16 dairelik bir apartmanda yaşayan 44 yaşındaki D.Ç. iddiaya göre, apartman sakinlerine kabus yaşatıyor. D.Ç., evine aldığı erkek arkadaşı ile apartman komşularını bağırış ve gürültü ile sürekli rahatsız edip apartmandaki çocukları da sopayla kovalayınca duruma dayanamayan apartman sakinleri polise şikayetçi oldu.
Bunun üzerine hırsını alamayıp harekete geçen D.Ç., apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasını çekiçle kırdı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra apartman sakinleri tekrar güvenlik kamerası taktırınca bu kez de D.Ç., apartmanın güvenlik kamerasını ve komşularının kapı dürbününü de sprey boyayla boyadı. Bu son olay üzerine apartman sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de kadını ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.
O ANLAR KAMERADA
Apartmanda kabusu yaşatan kadın, apartman sakinlerinin güvenlik kamerasını çekiçle kırdı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra apartman sakinleri tekrar güvenlik kamerası taktırınca bu kez de D.Ç., apartmanın güvenlik kamerasını ve komşularının kapı tokmağını da sprey boyayla boyadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kadının komşularına gündüz vakti sokakta sopa salladığı, yemek siparişi verdiği motokuryenin ücretini vermemesi üzerine polis ekiplerinin tekrar geldiği görülüyor.