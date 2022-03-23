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Ailesine not bırakıp ortadan kaybolmuştu! Üniversiteli Furkan Polat'ın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü kenarına park ettiği aracına ailesine iletilmek üzere not bıraktıktan sonra kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Furkan Polat'ın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

23.03.2022 18:09 - Son Güncelleme: 23.03.2022 18:15
Ailesine not bırakıp ortadan kaybolmuştu! Üniversiteli Furkan Polat’ın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum, Atatürk Üniversitesi bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Furkan Polat, 18 Mart saat 19.00 sıralarında Tortum Gölü Pirinkayalar mevkisine park ettiği aracına not bıraktıktan sonra kayboldu.

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Ailesine not bırakıp ortadan kaybolmuştu! Üniversiteli Furkan Polat’ın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Polat'tan haber alamayan yakınları, durumu Tortum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Ailesine not bırakıp ortadan kaybolmuştu! Üniversiteli Furkan Polat’ın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

İhbar üzerine olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, Furkan Polat'ın aracını Pirinkayalar mevkisinde terk edilmiş olarak buldu.

Ailesine not bırakıp ortadan kaybolmuştu! Üniversiteli Furkan Polat’ın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Jandarma, aracın bagajında cüzdanını bulduğu Furkan Polat'ı arama çalışması başlattı.

Ailesine not bırakıp ortadan kaybolmuştu! Üniversiteli Furkan Polat’ın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Furkan Polat'ın Tortum Gölü'ne atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar tarafından arama başlatıldı.

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