Ailesine not bırakıp ortadan kaybolmuştu! Üniversiteli Furkan Polat'ın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü kenarına park ettiği aracına ailesine iletilmek üzere not bıraktıktan sonra kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Furkan Polat'ın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
23.03.2022 18:09 - Son Güncelleme: 23.03.2022 18:15
Erzurum, Atatürk Üniversitesi bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Furkan Polat, 18 Mart saat 19.00 sıralarında Tortum Gölü Pirinkayalar mevkisine park ettiği aracına not bıraktıktan sonra kayboldu.
İhbar üzerine olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, Furkan Polat'ın aracını Pirinkayalar mevkisinde terk edilmiş olarak buldu.
Furkan Polat'ın Tortum Gölü'ne atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar tarafından arama başlatıldı.