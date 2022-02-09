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Haberler Yaşam Tuz Gölü'ne kar etkisi! Su seviyesi yükseldi: İç Anadolu'da son 20 yılın en yüksek kar yağışı

Tuz Gölü'ne kar etkisi! Su seviyesi yükseldi: İç Anadolu'da son 20 yılın en yüksek kar yağışı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen, kuraklık nedeniyle küçülme tehlikesi olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışının etkisiyle yükselmeye başladı. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, İç Anadolu Bölgesi'nin, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldığını belirtti.

DHA
09.02.2022 16:56 - Son Güncelleme: 09.02.2022 16:56
Tuz Gölü’ne kar etkisi! Su seviyesi yükseldi: İç Anadolu’da son 20 yılın en yüksek kar yağışı

Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliği taşıyor. Ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı gölde, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında konaklıyor.

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Tuz Gölü’ne kar etkisi! Su seviyesi yükseldi: İç Anadolu’da son 20 yılın en yüksek kar yağışı

Aksaray, Ankara ve Konya bölgesinde yağışlar sonrası eriyen karların beslediği kanallardan suların göle ulaşmasıyla su seviyesi, yükselmeye başladı.

Tuz Gölü’ne kar etkisi! Su seviyesi yükseldi: İç Anadolu’da son 20 yılın en yüksek kar yağışı

Aksaray Belediyesi de şehir merkezinden temizlenen karları, Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döküldü. 10 gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu 2 bin 500 kamyon kar, şehir merkezinden iş makineleriyle kanallara taşındı.

Tuz Gölü’ne kar etkisi! Su seviyesi yükseldi: İç Anadolu’da son 20 yılın en yüksek kar yağışı

Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, geçen yıl flamingo yavrularının öldüğünü hatırlatarak, "İç Anadolu Bölgesi, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldı. Bu yağan karı iyi değerlendirmemiz lazım.

Tuz Gölü’ne kar etkisi! Su seviyesi yükseldi: İç Anadolu’da son 20 yılın en yüksek kar yağışı

Geçen yıl kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'nde flamingo yavruları ölmüştü. Bu olay Türkiye'de herkesi üzmüştü. Şu anda Tuz Gölü'nün su seviyesi yükselmiş durumda.

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