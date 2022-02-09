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Otopark görevlisi uyurken soyuldu! Film gibi olay: 1 dal sigara çaldı paketi bıraktı! Ofis anahtarı ile 500 lira...

Bursa'da film gibi bir hırsızlık olayı yaşandı. Bursa'da, yazıhanede kalan otopark görevlisi uyurken, içeri giren hırsız masadaki sigara paketinden 1 dal sigara ile kasanın bulunduğu ofisin anahtarını aldı. Kasadan 500 lira çalan şüpheli kaçarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın daha önce de girdiğini belirten görevli "Tornavidayla kapıyı açıyor, uyuduğumu görüyor. Sağ olsun, hırsız arkadaş 1 tane sigara alıyor, paketimi ve telefonumu almıyor ama anahtarları alıp yan taraftan 500 lira çalıyor" ifadeleriyle durumu anlattı.

09.02.2022 17:49 - Son Güncelleme: 09.02.2022 17:52
Otopark görevlisi uyurken soyuldu! Film gibi olay: 1 dal sigara çaldı paketi bıraktı! Ofis anahtarı ile 500 lira...

Bursa'da film gibi bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir yazıhanede kalan otopark görevlisi uyurken soyuldu. Hırsız sigara paketinin içinden 1 dal sigara ve ofis anahtarını alarak kasadan 500 lira çaldı.

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Otopark görevlisi uyurken soyuldu! Film gibi olay: 1 dal sigara çaldı paketi bıraktı! Ofis anahtarı ile 500 lira...

Olay, cumartesi günü saat 04.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi.

Otopark görevlisi uyurken soyuldu! Film gibi olay: 1 dal sigara çaldı paketi bıraktı! Ofis anahtarı ile 500 lira...

Görevli olarak çalışan ve yazıhanede kalan Sabir Bağırov uyuduğu sırada, içeri kimliği belirsiz kişi girdi.

Otopark görevlisi uyurken soyuldu! Film gibi olay: 1 dal sigara çaldı paketi bıraktı! Ofis anahtarı ile 500 lira...

TORNAVİDAYLA YAZIHANEYE GİRDİ

Elindeki tornavidayla Bağırov'un yattığı yazıhaneye giren hırsızlık şüphelisi, kasanın olduğu ofisin anahtarını masanın üzerinden aldı. Bağırov'un paketinden de sigara alan şüpheli, kasanın olduğu bölüme geçerek 500 lira çaldıktan sonra kaçtı.

Otopark görevlisi uyurken soyuldu! Film gibi olay: 1 dal sigara çaldı paketi bıraktı! Ofis anahtarı ile 500 lira...

Sabah uyanınca anahtarın odada olmadığını fark eden Bağırov, kasayı bakıp, para çalındığını anlayınca polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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