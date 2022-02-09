Otopark görevlisi uyurken soyuldu! Film gibi olay: 1 dal sigara çaldı paketi bıraktı! Ofis anahtarı ile 500 lira...
Bursa'da film gibi bir hırsızlık olayı yaşandı. Bursa'da, yazıhanede kalan otopark görevlisi uyurken, içeri giren hırsız masadaki sigara paketinden 1 dal sigara ile kasanın bulunduğu ofisin anahtarını aldı. Kasadan 500 lira çalan şüpheli kaçarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın daha önce de girdiğini belirten görevli "Tornavidayla kapıyı açıyor, uyuduğumu görüyor. Sağ olsun, hırsız arkadaş 1 tane sigara alıyor, paketimi ve telefonumu almıyor ama anahtarları alıp yan taraftan 500 lira çalıyor" ifadeleriyle durumu anlattı.
09.02.2022 17:49
- Son Güncelleme: 09.02.2022 17:52
Olay, cumartesi günü saat 04.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi.
TORNAVİDAYLA YAZIHANEYE GİRDİ
Elindeki tornavidayla Bağırov'un yattığı yazıhaneye giren hırsızlık şüphelisi, kasanın olduğu ofisin anahtarını masanın üzerinden aldı. Bağırov'un paketinden de sigara alan şüpheli, kasanın olduğu bölüme geçerek 500 lira çaldıktan sonra kaçtı.