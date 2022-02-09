Müge Anlı'ya replikleriyle damga vurmuştu... Zeynep Ergül tahliye oldu ilk görüntüsü ortaya çıktı! 'Gençleşmiş hapishane yıpratmamış'
Müge Anlı'ya replikleriyle damga vurmuştu... Zeynep Ergül tahliye oldu ilk görüntüsü ortaya çıktı! Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Zeynep Ergül'ün son haline yorum yağdı. Gaziantep'te yaşayan ve 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Zeynep, 2017 yılından beri kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına neden oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep Ergül, özlü sözleriyle kısa sürede Türkiye'nin konuştuğu isim olmuştu. Geçtiğimiz hafta tahliye olan Zeynep Ergül'ün son görüntüsü sosyal medyaya düştü, Ergül'e, 'Gençleşmiş hapishane yıpratmamış' yorumları yapıldı.
'GENÇLEŞMİŞ HAPİSHANE YIPRATMAMIŞ'
Müge Anlı'ya replikleriyle damga vurmuştu... Zeynep Ergül cezaevinden tahliye oldu ilk görüntüsü ortaya çıktı!
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı! Müge Anlı'yı ve izleyicileri izlerken sinir krizlerine sokan cinayet şüphelisi Zeynep Ergül ve olayda adı geçen diğer zanlılar geçtiğimiz hafta mahkeme karşısına çıktı. Mahkemede verilen karar herkesi şaşırttı.
Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Elbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Elbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti.Zeynep Ergül'ün anlattıkları ise Müge Anlı'nın programına damga vururken konuşması ve davranışlarıyla sosyal medyada da kısa sürede fenomen haline geldi.