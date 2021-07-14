5 bin 641 TL'ye çıktı! SGK girişi olanlara anında verilecek! En düşük ödeme tutarı 491 lira oldu. Ölüm aylığını alabilmek için hak sahipliğiyle beraber bazı koşulların uygun olması da gerekiyor. Vatandaşlar arasında dul ve yetim aylığı olarak tabir edilen ölüm aylığı emekli maaşlarına yapılan zamların ardından arttı. Vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına bağlanan ölüm aylığının Temmuz ayıyla birlikte ne kadar olduğu araştırılıyor. Bilindiği üzere açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı.