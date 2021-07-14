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En az %30 indirim! ŞOK'ta sürpriz fırsatlar ilgi görecek! ŞOK 14 Temmuz aktüel kataloğunda 4 al 3 öde kampanyası!

ŞOK 14 Temmuz aktüel kataloğundaki yeni ürünler marketlere gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni fırsatlar marketler açılır açılmaz raflarda yerini aldı. ŞOK'ta bu hafta Nivea Black&White Clear Sprey Deodorant, Hope Saç Boyası Çeşitleri, 2'li Bref Power Aktif Klozet Bloğu, Raid Kokulu Sineksavar Aerosol, Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı, Ahşap Kesme Tahtası Sunum Tepsisi, Paşabahçe Borcam Kırmızı Kapak Yuvarlak Tencere, Black Bruin Enerji İçeceği, Nave Cevizli Baklava, Juss %100 Meyve Suyu, 70'li Yumak Kare Makyaj Temizleme Pamuğu, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu, Amigo Kırık Ceviz İç ve 3'lü Semaver Kahvaltı Çay Bardağı ürünleri tercih edilecek.

14.07.2021 10:28 - Son Güncelleme: 14.07.2021 10:28
En az %30 indirim! ŞOK'ta sürpriz fırsatlar ilgi görecek! ŞOK 14 Temmuz aktüel kataloğunda 4 al 3 öde kampanyası!

En az %30 indirim! ŞOK'ta sürpriz fırsatlar ilgi görecek! ŞOK 14 Temmuz aktüel kataloğunda 4 al 3 öde kampanyası dikkat çekti. İndirimlerin dikkat çekeceği kataloğunda Titiz Tabak Yıkama Fırçası, Akdeniz Soft Touch Aile Boyu Çaydanlık, Tefal Seramik Taban Ütü, Philips 10.000 mAh Powerbank, Peştamal Plaj Çantası, Titiz Dekoratif Mini Küvet, Kral Şakir Ahşap Figürler, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu, Vanish Oxi Action Leke Çıkartıcı ve Luminarc Carine Oval Fırın Kabı ürünleri dikkat çekmeyi başardı.

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En az %30 indirim! ŞOK'ta sürpriz fırsatlar ilgi görecek! ŞOK 14 Temmuz aktüel kataloğunda 4 al 3 öde kampanyası!

Black Bruin Enerji İçeceği

En az %30 indirim! ŞOK'ta sürpriz fırsatlar ilgi görecek! ŞOK 14 Temmuz aktüel kataloğunda 4 al 3 öde kampanyası!

Nave Cevizli Baklava

En az %30 indirim! ŞOK'ta sürpriz fırsatlar ilgi görecek! ŞOK 14 Temmuz aktüel kataloğunda 4 al 3 öde kampanyası!

Juss %100 Meyve Suyu

En az %30 indirim! ŞOK'ta sürpriz fırsatlar ilgi görecek! ŞOK 14 Temmuz aktüel kataloğunda 4 al 3 öde kampanyası!

70'li Yumak Kare Makyaj Temizleme Pamuğu