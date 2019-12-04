Tüyler ürperten gerçek! İnsan ölürken ve öldükten sonra neler oluyor?

''Her canlı bir gün ölecektir'' sözü mezarlıklarda yazmaktadır. Canlıları bekleyen kaçınılmaz son ölüm ayrıca en korkutan da. Ölüm nasıl gerçekleşir? Ölürken neler olur? Öldükten sonra neler olur? insanların belki de en çok merak ettiği şey.. Tüyler ürperten o gerçekleri duymaya hazır mısınız? İşte ölüm sırasında ve sonrasında yaşananlar. İnsan öldükten sonra vücudu ne gibi aşamalardan geçiyor? İşte biraz ürkütücü biraz da 'rahatsız edici' o bilgiler…

04.12.2019 12:45 - Son Güncelleme: 04.12.2019 12:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





