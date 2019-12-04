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Tüyler ürperten gerçek! İnsan ölürken ve öldükten sonra neler oluyor?

''Her canlı bir gün ölecektir'' sözü mezarlıklarda yazmaktadır. Canlıları bekleyen kaçınılmaz son ölüm ayrıca en korkutan da. Ölüm nasıl gerçekleşir? Ölürken neler olur? Öldükten sonra neler olur? insanların belki de en çok merak ettiği şey.. Tüyler ürperten o gerçekleri duymaya hazır mısınız? İşte ölüm sırasında ve sonrasında yaşananlar. İnsan öldükten sonra vücudu ne gibi aşamalardan geçiyor? İşte biraz ürkütücü biraz da 'rahatsız edici' o bilgiler…

04.12.2019 12:45 - Son Güncelleme: 04.12.2019 12:45
Tüyler ürperten gerçek! İnsan ölürken ve öldükten sonra neler oluyor?

Ölüm her canlı için kaçınılmaz bir gerçek. Hal böyle olunca en çok merak ettiğimiz şeylerden biri ölüm esnasında ve ölümden sonra neler olduğu?

Ölecek insanın ölüm zamanı gelince, Hz. Azrail'in yardımcıları kişinin ruhunu boğazına kadar çekerler.

Tüyler ürperten gerçek! İnsan ölürken ve öldükten sonra neler oluyor?

En son hamleyi yapması için işi o noktada bırakırlar.

Tüyler ürperten gerçek! İnsan ölürken ve öldükten sonra neler oluyor?

Hz. Azrail ise ruhu boğazdan alır. (En'am, 61; İbn Kesir, Tefsir, 3, 458) Hz. Azrail'in yanında rahmet ve azap melekleri vardır.

Tüyler ürperten gerçek! İnsan ölürken ve öldükten sonra neler oluyor?

Kişinin durumuna göre rahmet ve azap melekleri kişiyi alıp götürmesi gereken yere taşırlar.

Tüyler ürperten gerçek! İnsan ölürken ve öldükten sonra neler oluyor?

İyilerden ise cennete, kötülerden ise cehenneme taşırlar.

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