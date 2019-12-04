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Bilim insanları bile açıklamakta zorlandı! Küçük kızın fotoğrafı kan dondurdu

Bu fotoğraf şaşkına çevirdi... İnsan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren fotoğraflar ortaya çıktı. Akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç fotoğraflar. İnsanlara korku veren fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medya bu karelerle yıkıldı. Kan donduran fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Ufak bir çocuğun çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafı bilim insanları bile açıklama getiremedi...

04.12.2019 14:16 - Son Güncelleme: 04.12.2019 14:17
Bilim insanları bile açıklamakta zorlandı! Küçük kızın fotoğrafı kan dondurdu

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.

İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

Bilim insanları bile açıklamakta zorlandı! Küçük kızın fotoğrafı kan dondurdu

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

Bilim insanları bile açıklamakta zorlandı! Küçük kızın fotoğrafı kan dondurdu

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Bilim insanları bile açıklamakta zorlandı! Küçük kızın fotoğrafı kan dondurdu

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

Bilim insanları bile açıklamakta zorlandı! Küçük kızın fotoğrafı kan dondurdu

Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.

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