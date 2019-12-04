Bilim insanları bile açıklamakta zorlandı! Küçük kızın fotoğrafı kan dondurdu
Bu fotoğraf şaşkına çevirdi... İnsan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren fotoğraflar ortaya çıktı. Akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç fotoğraflar. İnsanlara korku veren fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medya bu karelerle yıkıldı. Kan donduran fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Ufak bir çocuğun çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafı bilim insanları bile açıklama getiremedi...
Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.
Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.