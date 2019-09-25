Türkiye'yi derinden sarsmıştı! Esra Erol'da gözaltına alınan Nail Kurt ile ilgili flaş gelişme
ATV ekranlarında yayınlanan, başarılı sunucu Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programında Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı. Esra Erol'da programının canlı yayınında yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt'un para karşılığında kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'yi sarsan bu gelişmelerin ardından Esra Erol'da canlı yayınına gelen polis ekipleri para karşılığında kızını cinsel ilişkiye zorlayan baba Nail Kurt'u gözaltına aldı. İşte mahkemenin Nail Kurt kararı...
25.09.2019 19:45
- Son Güncelleme: 25.09.2019 20:00
Nail Kurt, atv'de yayınlanan Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti.
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