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Türkiye'yi derinden sarsmıştı! Esra Erol'da gözaltına alınan Nail Kurt ile ilgili flaş gelişme

ATV ekranlarında yayınlanan, başarılı sunucu Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programında Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı. Esra Erol'da programının canlı yayınında yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt'un para karşılığında kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'yi sarsan bu gelişmelerin ardından Esra Erol'da canlı yayınına gelen polis ekipleri para karşılığında kızını cinsel ilişkiye zorlayan baba Nail Kurt'u gözaltına aldı. İşte mahkemenin Nail Kurt kararı...

25.09.2019 19:45 - Son Güncelleme: 25.09.2019 20:00
Türkiye'yi derinden sarsmıştı! Esra Erol'da gözaltına alınan Nail Kurt ile ilgili flaş gelişme

Nail Kurt, atv'de yayınlanan Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti.

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Türkiye'yi derinden sarsmıştı! Esra Erol'da gözaltına alınan Nail Kurt ile ilgili flaş gelişme

2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan'ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi.

Türkiye'yi derinden sarsmıştı! Esra Erol'da gözaltına alınan Nail Kurt ile ilgili flaş gelişme

Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.

Türkiye'yi derinden sarsmıştı! Esra Erol'da gözaltına alınan Nail Kurt ile ilgili flaş gelişme

Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt'un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti.

Türkiye'yi derinden sarsmıştı! Esra Erol'da gözaltına alınan Nail Kurt ile ilgili flaş gelişme

65 yaşındaki Hulusi Boncuk isimli şahıs, kızı yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Nail Kurt'a 10 bin lira para verdiğini itiraf etti.

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