Türkiye'de 'Yamyam balık' paniği! Görenler gözlerine inanamadı

ASLAN BALIĞI DA ÇOĞALDI'



Antalyalı balıkçı Nejdet Diker (47), son dönemde popülasyonu artan balon balığının, çok hızlı üreyen bir tür olduğunu söyledi. Balon balığının Kızıldeniz'den yük gemileriyle Akdeniz'e ulaştığını anlatan Diker, bu türle Mersin'den Ege Bölgesi'ne kadar yoğun şekilde karşılaştıklarını belirtti. Balon balığının plastikten metal parçasına kadar her şeyi yediğini anlatan Diker, "Balık, ağlarımıza zarar veriyor. Bunun önüne geçme olanağımızın olup olmadığını bilmiyorum. Balon balığının yanı sıra aslan balığı da çoğaldı. Aslan balığı yeniyor fakat dikenleri zehirli. Bunlarla nasıl baş edilecek bilmiyorum" dedi.



Su ürünleri araştırmacılarının balıkçıları bilgilendirdiğini belirten Nejdet Diker, "Balıkçılar, topladıkları balon balıklarını araştırma için su ürünleri fakültelerine gönderiyor. Tayland, Çin, Japonya gibi ülkelerde bu balıklar yoğun tüketiliyor. Balon balığının içindeki bir bölümde zehir salgılansa da yiyen çok fazla. Bazen 7-8 kilo civarındaki balon balığıyla karşılaşıyoruz. Balon balığının ağzına metal bir kutuyu koyduğumuzda dişlerini diğer bölüme çıkartıyor. Biz bu türün değerlendirilmesi peşindeyiz. Yurtdışında değerli bir balık. Av esnasında balon balığıyla karşılaştığımızda ya boynuyu ya da kuyruk kısmını kesip atıyoruz. Çünkü yemediği hiçbir şey yok. Yakında sahilde yüzenleri bir iki ısırmaya başlar diye düşünüyorum" diye konuştu.

