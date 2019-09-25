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'Diriliş Osman'da 'Osman Gazi'yi canlandıracak olan Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Ekranların büyük bir merakla beklenen dizisi Diriliş Osman'da 'Osman Gazi' karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan ve atv ekranlarında yayınlanacak 'Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yakın zamanda çocuklarını kucaklarına almıştı. Diriliş Osman' dizisinin 'Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kardeşi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte sosyal medyaya damga vuran o poz...

25.09.2019 22:06 - Son Güncelleme: 25.09.2019 22:06
'Diriliş Osman'da 'Osman Gazi'yi canlandıracak olan Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti.

'Diriliş Osman'da 'Osman Gazi'yi canlandıracak olan Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen ile benzerlikleri herkesi şaşırttı..

'Diriliş Osman'da 'Osman Gazi'yi canlandıracak olan Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncunun Demet ve Neşe adından 2 kardeşi daha bulunuyor.

'Diriliş Osman'da 'Osman Gazi'yi canlandıracak olan Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen

'Diriliş Osman'da 'Osman Gazi'yi canlandıracak olan Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Başta Fahriye Evcen olmak üzere birçok ünlü ismin akrabaları görenleri şaşırtıyor.

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