Türkiye’yi dehşete düşüren görüntüler! Platonik aşkını bıçaklamıştı cezası belli oldu

Tutuklu sanık Murat Yıldırım'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması kararlaştırıldı. Yıldırım'ın cezai ehliyetinin tam olmadığına dair rapor verilmesi halinde tahliye olacağından korkan Canısı Toktay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, destek isteyerek, "Aynı iş yerinde çalıştığım, bana karşı saplantılı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. Olaydan bir gün önce iş yerini silahla bastı. Olay günü tekrardan iş yerime gelip beni 3 yerimden bıçakladı. Şahsın serbest kalma ihtimali var. Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlanacağına inanıyorum. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" dedi.