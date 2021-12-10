Türkiye'yi dehşete düşüren görüntüler! Platonik aşkını bıçaklamıştı cezası belli oldu
Erzurum'da dehşet veren olay! Çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği 20 yaşındaki Canısı Toktay'ı 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan Murat Yıldırım'a (31), tutuklu yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 yıl hapis cezası verildi. Gerekçeli kararda, olayda kullanılan bıçağın 'öldürmeye elverişli bıçak' olduğu bilgisine yer verildi. Sanığa, kişiliği ve sosyal ilişkileri dikkate alındığında, mahkemece olumlu kanaat oluşmadığından takdir indirimi yapılmadığı belirtildi.
Olay, 13 Ekim 2018'de Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, iddiaya göre, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a ilgi duydu.
Bir süre sonra markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" diyerek Toktay'ı kolundan tutup, bıçaklayan Yıldırım, market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınıp etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
Adrese gelen polise teslim edilen Murat Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan saldırı anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Yıldırım hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı.
Tutuklu sanık Murat Yıldırım'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması kararlaştırıldı. Yıldırım'ın cezai ehliyetinin tam olmadığına dair rapor verilmesi halinde tahliye olacağından korkan Canısı Toktay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, destek isteyerek, "Aynı iş yerinde çalıştığım, bana karşı saplantılı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. Olaydan bir gün önce iş yerini silahla bastı. Olay günü tekrardan iş yerime gelip beni 3 yerimden bıçakladı. Şahsın serbest kalma ihtimali var. Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlanacağına inanıyorum. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" dedi.
Gerekçeli kararda ayrıca olayda kullanılan bıçağın 'öldürmeye elverişli bıçak' olduğuna yer verilirken, sanığa 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açıldığı vurgulandı. Sanığın, mağduru öldürme kastıyla hareket ettiği konusunda tereddüt bulunmadığı, ancak eyleminin 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme' suçu kapsamında olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.