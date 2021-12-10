Kayseri'de 4 yıldır devam ediyordu! Bütün gergedan kafatası bulundu! 7,5 milyon yıl öncesine ait...
Kayseri'de bulunan Yamula Barajı Gölü kıyısında 4 yıldır süren kazı çalışmalarında bu yıl ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu. Kazıda çıkarılan ve 7,5 milyon yıl öncesine ait olan çeşitli hayvan fosillerinin bakımları uzmanlar tarafından titizlikle yapılıyor.
10.12.2021 16:01
- Son Güncelleme: 10.12.2021 16:01
Kayseri'de Yamula Barajı Gölü kıyısında 4 sezondur devam eden kazılarda bu yıl ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Kayseri Müzesi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yürütülen ve kazı başkanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun yürüttüğü çalışmaların 4'üncü sezonu tamamlandı.
Kazıda çıkarılan ve 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen çeşitli hayvanlara ait fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzmanlar tarafından titizlikle temizlenerek bakımı yapılıyor.