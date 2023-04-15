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Türkiye'ye etkisi büyük olacak! Herkes öncesinden bilsin öğrensin! Böyesini İlk kez göreceğiz!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'de hava durumu konusu gündemdeki yerini koruyor. Meteorolojik kaynaklar, ülkemizde oldukça farklı bir yaz mevsimi yaşanacağına işaret ediyor. Özellikle son yıllarda artan iklim dengesizliği nedeniyle vatandaşlar, nasıl bir yaz geçireceklerini merak etmeye başladılar.

takvim.com.tr
15.04.2023 12:22 - Son Güncelleme: 15.04.2023 12:45
Türkiye’ye etkisi büyük olacak! Herkes öncesinden bilsin öğrensin! Böyesini İlk kez göreceğiz!

El Nino etkilerinin etkisi altında olacağımız bu yaz mevsiminde, sert meteorolojik hava olaylarına hazırlıklı olmamız gerektiği belirtildi. Bu bağlamda, Afrika'dan gelen ani sıcak ataklarına ve arada sert yağışlara sahne olan bir yaz bizi bekliyor.

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Türkiye’ye etkisi büyük olacak! Herkes öncesinden bilsin öğrensin! Böyesini İlk kez göreceğiz!

Yaz aylarında yaşanacak bu farklı hava olayları, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, önlemler alınarak gerektiği şekilde hazırlıklı olunması gerekiyor. Bu süreçte, meteorolojik verilerin takip edilmesi, ilgili kurumların uyarılarına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor.

Türkiye’ye etkisi büyük olacak! Herkes öncesinden bilsin öğrensin! Böyesini İlk kez göreceğiz!

Türkiye'deki Kuraklığın Sebebi Hava Akımlarının Savaşı Mı?

Kuzey yarımkürede bulunan Türkiye, farklı hava olaylarının etkisi altında kalabiliyor. La Nina ve El Nino gibi hava döngüleri, Türkiye'nin sıcaklık ve yağış miktarını etkilerken, Kuzey Atlantik salınımı da önemli bir faktör haline geliyor. Yaz aylarında kuraklık tehlikesi yaşanırken, kış aylarında ılık geçen hava şartları daha çok hissediliyor. Peki, Türkiye'nin bu hava olaylarından etkilenme nedeni nedir?

Türkiye’ye etkisi büyük olacak! Herkes öncesinden bilsin öğrensin! Böyesini İlk kez göreceğiz!

La Nina ve El Nino Hava Akımları

La Nina ve El Nino, sıcak ve soğuk dönemlerin yaşandığı hava akımlarıdır. La Nina soğukların yaşandığı zamanlarda, El Nino ise sıcak dönemlerin habercisi olur. İki döngü de Türkiye'ye uzak bir noktada gerçekleşir, ancak etkileri küresel boyutta hissedilir.

Türkiye’ye etkisi büyük olacak! Herkes öncesinden bilsin öğrensin! Böyesini İlk kez göreceğiz!

La Nina, özellikle Pasifik Okyanusu'nda sıcaklık dalgalanmalarını gösteren bir ifadedir. Atmosfer ve okyanus arasındaki sıcaklık farklılıkları bu hava olayının gerçekleşmesine neden olur. El Nino ise La Nina'nın zıt olayıdır. Bu hava olayları, sistem içerisinde yeniliyor ve belirli dönemlerde gerçekleşiyor.

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