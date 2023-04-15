Türkiye'ye etkisi büyük olacak! Herkes öncesinden bilsin öğrensin! Böyesini İlk kez göreceğiz!
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'de hava durumu konusu gündemdeki yerini koruyor. Meteorolojik kaynaklar, ülkemizde oldukça farklı bir yaz mevsimi yaşanacağına işaret ediyor. Özellikle son yıllarda artan iklim dengesizliği nedeniyle vatandaşlar, nasıl bir yaz geçireceklerini merak etmeye başladılar.
El Nino etkilerinin etkisi altında olacağımız bu yaz mevsiminde, sert meteorolojik hava olaylarına hazırlıklı olmamız gerektiği belirtildi. Bu bağlamda, Afrika'dan gelen ani sıcak ataklarına ve arada sert yağışlara sahne olan bir yaz bizi bekliyor.
Yaz aylarında yaşanacak bu farklı hava olayları, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, önlemler alınarak gerektiği şekilde hazırlıklı olunması gerekiyor. Bu süreçte, meteorolojik verilerin takip edilmesi, ilgili kurumların uyarılarına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor.
Türkiye'deki Kuraklığın Sebebi Hava Akımlarının Savaşı Mı?
Kuzey yarımkürede bulunan Türkiye, farklı hava olaylarının etkisi altında kalabiliyor. La Nina ve El Nino gibi hava döngüleri, Türkiye'nin sıcaklık ve yağış miktarını etkilerken, Kuzey Atlantik salınımı da önemli bir faktör haline geliyor. Yaz aylarında kuraklık tehlikesi yaşanırken, kış aylarında ılık geçen hava şartları daha çok hissediliyor. Peki, Türkiye'nin bu hava olaylarından etkilenme nedeni nedir?
La Nina, özellikle Pasifik Okyanusu'nda sıcaklık dalgalanmalarını gösteren bir ifadedir. Atmosfer ve okyanus arasındaki sıcaklık farklılıkları bu hava olayının gerçekleşmesine neden olur. El Nino ise La Nina'nın zıt olayıdır. Bu hava olayları, sistem içerisinde yeniliyor ve belirli dönemlerde gerçekleşiyor.