Türkiye'nin yer as as bayrakları dedirtti! 3 Dünya Savaşı kapıda! Amerika VS Rusya kim, hangi ordu daha güçlü?
3 Dünya Savaşı çanları çalıyor! Savaş kapıya geldi! Amerika VS Rusya kim, hangi ordu daha güçlü? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda dolaşan dünya savaşı ihtimalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Putin "Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek sözlerine yer verdi. Ayrıca Putin, Rusya'nın nükleer güç tatbikatını izlediklerini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası çatışmalar için "Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek" sözlerine yer verdi. Bu durumun ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. 3: Dünya savaşının Rusya ile Amerika arasında çıkmasının ardından ülkelerin nasıl etkileneceği merak ediliyor. İşte detaylar...
HANGİ ÜLKENİN NE KADAR NÜKLEER SİLAHI VAR?
Putin'in özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Batı Bloku'nun elinde bulunan 6 bin 65 nükleer silahın 5 bin 550'sinin ABD, 290'ının Fransa, 225'inin de İngiltere'nin elinde olduğu belirtiliyor.
KITLIK ÇIKACAK
Nükleer devletler arasındaki küçük bir çatışmanın bile gıda üretimini azaltacağını ve yaygın açlıkla sonuçlanacağını söyleyen bilim insanları, "Community Earth System Model" adlı bir tahmin aracı geliştirdi. Bilim insanları geliştirdikleri bu araçla, mısır, pirinç, bahar buğdayı ve soya fasulyesi üzerindeki etkileri ülke bazında tahmin etti. Araştırmacılar ayrıca hayvancılık ve balıkçılıkla ilgili öngörülen değişiklikleri de inceledi.
5 MİLYARDAN FAZLA İNSAN İKİ YIL İÇİNDE ÖLECEK
ABD ve Rusya arasındaki nükleer savaş senaryosunun sonuç tahminlerine göre, böyle bir savaşın ardından gezegenin yüzde 75'inden fazlasını oluşturan 5 milyardan fazla insanın iki yıl içinde açlıktan öleceği aktarıldı. Dünya Bankası'nın 2020 verilerine göre yeryüzünde 7,753 milyar insan yaşıyor.