Türkiyenin ve dünyanın en büyük depremleri

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük depremleri
Marmara sabaha depremle uyandı. Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan depremin 'Büyük İstanbul Depremi'nin öncüsü olup olmadığı merak edilirken, uzmanlar herhangi bir öncül olmadığını açıkladı. Ancak İstanbul depremi kaçınılmaz bir gerçek. Ayrıca Türkiye nüfüsu yarısından fazlası depremin en etkilerinin maksimum seviyede hissedileceği yerlerde yaşıyor. Daha önce Gölcük, Van depremleri gibi acı tecrübeler ile acı yaşayan Türkiye çok can kaybetti. Bizde deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşmek adına Türkiye'nin ve dünyanın en büyük depremlerini derledik. İşte Türkiye'de ve dünyada yaşanan en büyük depremler.
Merkezi üssü Yalova olan, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden hissedilen 4.3'lük deprem akıllara kaçınılmaz 'Büyük İstanbul Depremi'ni getirdi. Güne deprem ile uyananların akıllarında yaşanan acı tecrübeler var.
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ KAPIDA MI?
Sabah saatlerinde meydana gelen depremin İstanbul Depremi'ni tetikleyip tetiklemediği en çok merak edilen konulardan biri. İstanbul tarih boyunca büyük depremlerle karşı karşıya kaldı. Binler insan hayatını kaybetti. Deprem gerçeği bir kez daha hatırlamak adına Türkiye'nin ve dünyanın gördüğü en büyük depremleri derledik.
1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ
Osmanlı döneminde ilk büyük deprem Marmara Denizi'nde Adalar yakınlarında 10 Eylül 1509 yılında meydana gelmiştir. Depremin büyüklüğü ve meydana getirdiği ağır hasar sebebiyle halk arasında Kıyamet-i Suğra (Küçük Kıyamet) olarak adlandırılmıştır.
İstanbul ve civar şehirlerin 40 gün boyunca sallandığı edinilen bilgiler arasındadır. Halk kapalı mekanları terk edip günlerce bağ, bahçe ve sokak gibi açık yerlerde konaklamıştır.
Depremde 160.000 nüfusa ve 35.000 yerleşim birimine sahip olan İstanbul'da aralarında Osmanlı hanedanından kişilerin de bulunduğu 130.000 kişi ölmüş 1070 ev tamamen yıkılmıştır.
24 MAYIS 1719 DEPREMİ
İstanbul ve çevresinde meydana gelen deprem büyük hasarlara yol açmıştır. İstanbul ve çevresi büyük zarar görmüştür. Çok sayıda binanın yıkılmasının yanında Mihrimah Sultan Camii'nin ve birçok medresenin kubbelerinde çökmeler meydana gelmiştir. Camiler ve hamamlar yıkılmış, Yedikule ile Ahırkapı arasındaki sur ve burçlarda da hasarlar meydana gelmiştir. Bu depremin büyük hasarlara yol açtığı yerlerden biri de İzmit'tir
22 MAYIS 1766 DEPREMİ
Osmanlı tarihinin ağır hasar bırakan depremlerinden biri de 22 Mayıs 1766 da meydana geldi. İki dakika boyunca devam eden depremde, ahşap ve kargî pek çok yapı yıkıldı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Depremi takip eden artçı depremler de 3 ay kadar devam etti. Fatih Sultan Mehmed'in yaptırığı Fatih Camii tamamen yıkıldı.
Yaşanılan bu deprem İstanbul'un geçirdiği en ağır depremlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Kapalıçarşı, Surlar, Baruthane, Saraçhane, Tophane, Yeniçeri kışlaları ve birçok caminin yıkılmasının yanında Topkapı Sarayındaki zaiyat da bu depremin bıraktığı hasarlardandır.
10 TEMMUZ 1894 DEPREMİ
Osmanlı döneminde meydana gelen son büyük deprem 10 Temmuz 1894 tarihinde gerçekleşti. Geniş bir alanda hissedilen ve yine büyük zararlara yol açan deprem "Büyük hareket-i arz" adıyla tarihe geçti. Eminönü ve Fatih viraneye dönmüş, camiler ve minareler yıkılmıştır. En çok zarar Kapalıçarşı'da meydana gelmiş, tüm yapı yıkılmıştır. Bu depremde en fazla etkilenen yerlerden biri de Yalova ve Adapazarı'dır.