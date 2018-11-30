Daha önce görülmemiş tarihi fotoğraflar

Bu fotoğraflar sizi bambaşka yerlere götürecek... Kimisi İstanbul'a, kimisi Türkiye'nin tarihine tanıklık eden bu eski fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor. Özellikle eski İstanbul fotoğrafları ve İstanbul'un değişimi sizleri çok şaşırtacak. İşte daha önce pek görülmemiş tarihi fotoğraflar.

30 Kasım 2018 Cuma, 09:20:38 Güncelleme: 09:43:57
Daha önce görülmemiş tarihi fotoğraflar

İstanbul Üniversitesi hatırası (1957)

Daha önce görülmemiş tarihi fotoğraflar

Taksim Meydanı

Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafına yapılan süslemeler cumhuriyetin ilanının onuncu yılı şerefine yapılmış. Yani 29 Ekim 1933 sonrası. Arkada Topçu Kışlası. Kışlanın avlusu Taksim Stadı adıyla spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Kışla binasının anıta bakan yakası ise Ford Otomobil'in satış mağazası.

Daha önce görülmemiş tarihi fotoğraflar

1960'lı yıllarda Beyazıt'ta bir an.

Daha önce görülmemiş tarihi fotoğraflar

Taksim Meydanı'nda 1969-72 yılları arasında çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğraf çekiminden birkaç yıl sonra arkadaki Ankara Pazarı ve hemen yanındaki binalar yıkılarak The Marmara Oteli inşa edilecek.

Daha önce görülmemiş tarihi fotoğraflar

Twitter'ın sevilen hesaplarından Tarih Lügatı sayfası yayınladığı fotoğraflarla ilgi çekiyor.Ayasofya müzeye çevrilmeden önce çekilmiş ender fotoğraflardan.

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