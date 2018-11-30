Daha önce görülmemiş tarihi fotoğraflar
Bu fotoğraflar sizi bambaşka yerlere götürecek... Kimisi İstanbul'a, kimisi Türkiye'nin tarihine tanıklık eden bu eski fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor. Özellikle eski İstanbul fotoğrafları ve İstanbul'un değişimi sizleri çok şaşırtacak. İşte daha önce pek görülmemiş tarihi fotoğraflar.
30 Kasım 2018 Cuma, 09:20:38 Güncelleme: 09:43:57
Taksim Meydanı
Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafına yapılan süslemeler cumhuriyetin ilanının onuncu yılı şerefine yapılmış. Yani 29 Ekim 1933 sonrası. Arkada Topçu Kışlası. Kışlanın avlusu Taksim Stadı adıyla spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Kışla binasının anıta bakan yakası ise Ford Otomobil'in satış mağazası.
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