Türkiyenin konuştuğu aşıklar Musa ve Sarahın son hallerine bakın

Türkiye'nin konuştuğu aşıklar Musa ve Sarah'ın son hallerine bakın
İngiliz Sarah Cook ile Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç'ın aşk 90'lu yıllara damga vurmuştu. Tüm Türkiye, Musa ve Sarah'ın aşkını haber bültenlerinden takip ediyordu.
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU AŞK
İngiliz Sarah Cook ile Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç'ın aşk 90'lu yıllara damga vurmuştu. Tüm Türkiye, Musa ve Sarah'ın aşkını haber bültenlerinden takip ediyordu. Büyük aşkın kahramanları Musa ve Sarah şimdi neler yapıyor dersiniz? Kahramanmaraşlı delikanlı Musa ve 13 yaşındaki İngiliz Sarah'ın yolları Alanya'da kesişir ve büyük aşk orada başlar.
BÜYÜK AŞK BİTER
Tabii bu aşk hikayesinin bir de hukuksal tarafı vardır. Mevzu İngiltere ve Türkiye basınında geniş yer bulunca Musa'nın küçük yaşta kızı alıkoymak suçundan ceza alması gerektiği konuşulur. 28 gün hapishanede kalır Musa. Bu esnada Sarah, memleketine döner ve aşklarının meyvesi olan oğulları Muhammed'i de yanında götürür. Daha sonra Musa'dan kendi isteğiyle ayrılmak ister O günden sonra da bir daha Musa ile görüşmez.