Turkiye'nin turizm cenneti 500 günlüğüne kapatıldı! Assos Antik Kenti hayalet şehre döndü
Kuruluşu milattan önce 2000 yılına kadar dayanan Çanakkale Ayvacık'taki Assos Antik Limanı'ndaki otel ve restoranlar, bölgenin "afet bölgesi" ilan edilmesinin ardından kapatıldı. İşletmelerin 500 gün kapalı kalacağı öğrenilirken, bölge çalışmaların ardından yeniden ziyarete açılacak.
26.04.2021 15:47
- Son Güncelleme: 26.04.2021 15:47
500 GÜNDE TAMAMLANACAK
AFAD'ın raporu doğrultusunda, Assos'taki tehdidi ortadan kaldırmak için ilgili kurumlar harekete geçti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bir süre önce Assos Antik Limanı'ndaki turistik tesis işletmecileriyle toplantı yaparak, hazırlanan rapor ve projeye ilişkin bilgilendirme yaptı.