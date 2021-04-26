RAMAZAN İMSAKİYE
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Turkiye'nin turizm cenneti 500 günlüğüne kapatıldı! Assos Antik Kenti hayalet şehre döndü

Kuruluşu milattan önce 2000 yılına kadar dayanan Çanakkale Ayvacık'taki Assos Antik Limanı'ndaki otel ve restoranlar, bölgenin "afet bölgesi" ilan edilmesinin ardından kapatıldı. İşletmelerin 500 gün kapalı kalacağı öğrenilirken, bölge çalışmaların ardından yeniden ziyarete açılacak.

26.04.2021 15:47 - Son Güncelleme: 26.04.2021 15:47
Turkiye'nin turizm cenneti 500 günlüğüne kapatıldı! Assos Antik Kenti hayalet şehre döndü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos Antik Limanı'ndaki otel ve restoranlar, 'afet bölgesi' bölgesi ilanının ardından alana inen yolun yamaç kısmında tehlike oluşturan büyük kayaların ıslahı için kapatıldı.

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Turkiye'nin turizm cenneti 500 günlüğüne kapatıldı! Assos Antik Kenti hayalet şehre döndü

Kuruluşu M.Ö. 2000'e uzanan Assos Antik Limanı, Athena Tapınağı, amfitiyatro ile tarihi cami, köprü, kale, taş evler, oteller ve restoranlar ile her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Turkiye'nin turizm cenneti 500 günlüğüne kapatıldı! Assos Antik Kenti hayalet şehre döndü

Tatilcilerin, modern çağdan geçmişe doğru uzanan yolculuk yaptığı Assos Antik Liman'a inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ve taş parçaları, depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başladı.

Turkiye'nin turizm cenneti 500 günlüğüne kapatıldı! Assos Antik Kenti hayalet şehre döndü

İlk olarak 2015 yılında turistik tesisin çatısına, geçen yılın Ekim ayında ise yola düşen büyük kaya parçaları, AFAD yetkililerini harekete geçirdi. AFAD, 1 yıla yakın incelemelerin ardından tehlikeye ilişkin rapor hazırladı ve alan 'afet bölgesi' ilan edildi.

Turkiye'nin turizm cenneti 500 günlüğüne kapatıldı! Assos Antik Kenti hayalet şehre döndü

500 GÜNDE TAMAMLANACAK
AFAD'ın raporu doğrultusunda, Assos'taki tehdidi ortadan kaldırmak için ilgili kurumlar harekete geçti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bir süre önce Assos Antik Limanı'ndaki turistik tesis işletmecileriyle toplantı yaparak, hazırlanan rapor ve projeye ilişkin bilgilendirme yaptı.